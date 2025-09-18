OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (18/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio ingressa em Libra.

Oscar Quiroga

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 05:00

O Universo é um organismo colossal cuja principal função é a distribuição de Vida em níveis infinitos e infinitesimais simultaneamente, e para isso acontecer, de algum lugar, seja esse enorme ou pequeno, a Vida é transmitida enquanto outros a recebem e absorvem para, logo em seguida, ela se transformar em vínculos e relacionamentos, que por sua vez servirão de base para a retransmissão e fundamento de atividade vívida.

Tal procedimento não está sujeito a pontos de vista nem a questionamentos de se tudo isso seria real ou apenas imaginação, o próprio fato de podermos questionar e perceber de diversas maneiras nada mais é do que a comprovação de sua realidade.

Transmitir, receber, absorver, relacionar e transformar em atividade vívida, assim opera o Universo no infinito e infinitesimal.

ÁRIES: A boa energia que circula entre as pessoas não há de ser deixada de lado como algo sem valor, ao contrário, é preciso dar importância aos bons momentos, mas não ao ponto de deixar de perceber a pertinência de cada coisa.

TOURO: Nada está totalmente fora de seu alcance, mas tampouco seria o caso de você se convencer de que as ilusões sejam reais e, por isso, sair investindo tempo e dinheiro em pessoas e situações sem chance de sucesso.

GÊMEOS: Cuide para que, com a alma contagiada pelos bons sentimentos que circulam entre as pessoas, você não se exceda na boa vontade e acabe assumindo a responsabilidade de colocar em pé absolutamente tudo. Divisão de tarefas.

CÂNCER: Enquanto você joga para a plateia, fazendo o que as pessoas esperam que você faça, tome também um tempo para continuar amadurecendo seus planos em silêncio, sem que ninguém, ninguém mesmo, saiba de seus movimentos.

LEÃO: Invista tempo e recursos na articulação política, isto é, consolidando alianças e definindo direito quem são os adversários que, por enquanto, vão continuar fazendo parte do seu caminho. Tudo faz parte, ou não?

VIRGEM: As contas precisam ser muito claras, porque se houver qualquer tipo de indefinição nessas, no futuro a conta vai chegar e vai cair no seu colo. Tudo precisa ser organizado com a minuciosidade de que sua alma é capaz.

LIBRA: É bom flertar, é bom viver situações de acolhimento, mesmo que não deem em nada além disso. Um momento mágico faz com que sua alma encontre a ponta solta que faltava para compreender tudo e se posicionar direito.

ESCORPIÃO: Diante das surpresas, agradáveis ou desagradáveis, procure se recuperar rapidamente e até fingir que nada demais aconteceu, porque assim você ganhará tempo para fazer algo melhor do que meramente reagir. Isso não.

SAGITÁRIO: Nunca é bom depositar expectativas demais nas pessoas, porém, como convencer a alma a fazer algo assim? Quando pinta o entusiasmo, a razão desaparece, e só volta à cena quando, eventualmente, acontece a decepção.

CAPRICÓRNIO: Mesmo que não seja possível fazer tudo do jeito ideal, ainda assim você não vai passar mal com os resultados. O jeito é continuar tocando a bola para frente sem se apegar demais aos resultados imediatos. Em frente.

AQUÁRIO: Quando você tiver a sensação de que, agora sim! Tudo foi entendido e tudo faz sentido, pois bem, terá chegado a hora, ou de colocar em prática o que você sabe, ou virar a página e investigar tudo de novo.