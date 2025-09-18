ARTIGO

Valorize quem cuida dos seus passos: reflita no Dia do Ortopedista

Somos convidados a olhar para o nosso corpo com mais atenção, cuidado e respeito

M Marcelo Midlej Reis

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 05:00

No dia 19 de setembro é celebrado o Dia do Ortopedista, uma data que convida não apenas à homenagem a esses profissionais, mas também a uma reflexão sobre a importância do movimento em nossas vidas. A ortopedia, mais do que tratar ossos e articulações, cuida daquilo que nos mantém de pé, que nos dá autonomia e liberdade: o ato de nos mover.

Pense por um instante no quanto o movimento está presente no seu cotidiano. Levantar-se da cama, caminhar até o trabalho, praticar esportes ou simplesmente brincar com os filhos. Esses gestos, tão automáticos, só se tornam realmente valorizados quando a dor, a rigidez ou uma lesão interrompem a fluidez da vida. É justamente aí que entra o ortopedista — não como um “consertador” de ossos, mas como um guardião da mobilidade e da qualidade de vida.

O avanço da ortopedia ao longo das últimas décadas tem sido extraordinário. Novas técnicas cirúrgicas menos invasivas, próteses cada vez mais duráveis e o desenvolvimento de terapias regenerativas, como o uso do ácido hialurônico nas articulações, transformaram o cuidado com a saúde musculoesquelética. Mas, além da tecnologia, permanece essencial a escuta atenta e o olhar humano do médico, que entende a dor do paciente não apenas como sintoma físico, mas como um obstáculo que limita sonhos e planos.

No entanto, não devemos pensar na ortopedia apenas como reparação de danos. Prevenir é, muitas vezes, mais eficaz do que tratar. Algumas orientações simples podem reduzir significativamente o risco de problemas:

• Valorize o fortalecimento muscular — atividades como musculação e pilates protegem as articulações e previnem lesões.

• Respeite seus limites — o excesso de esforço sem preparo é causa comum de dores e traumas.

• Invista na postura — pequenas correções no dia a dia, como ajustar a altura da cadeira no trabalho, fazem grande diferença ao longo dos anos.

• Não negligencie a dor — desconfortos persistentes merecem avaliação; ignorar sintomas pode agravar o problema.

O Dia do Ortopedista é também uma oportunidade para refletirmos sobre o futuro. O envelhecimento populacional trará novos desafios, já que a expectativa de vida aumentou, mas a qualidade desse tempo depende, em grande parte, da preservação da mobilidade. Viver mais, sim — mas viver bem, com independência e dignidade.

Ao celebrar esta data, rendemos homenagem aos ortopedistas que dedicam suas vidas a devolver passos, movimentos e sorrisos. Mas, acima de tudo, somos convidados a olhar para o nosso corpo com mais atenção, cuidado e respeito. Afinal, cada movimento conta uma história — e manter essa história em movimento é responsabilidade de todos nós.