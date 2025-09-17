COLUNA RODRIGO DANIEL SILVA

Presidente nacional do PL confirma apoio do partido a ACM Neto

Leia a coluna na íntegra

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 16:04

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto disse que seu partido irá apoiar o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia em 2026.

"Na Bahia, o Neto deve ser candidato, e acho que, desta vez, o Neto vai ter um candidato a presidente. E vai ter o apoio do PL", declarou Valdemar Costa Neto, em entrevista ao Direto ao Ponto, programa da rádio Jovem Pan News, na última segunda-feira (15).

Com o apoio aos aliados, o presidente nacional do PL declarou que a sua sigla pretende ganhar força política na região Nordeste e conquistar vagas no Senado. Ele admitiu, entretanto, que é "difícil" o crescimento da sua legenda nos estados nordestinos.

Valdemar Costa Neto afirmou ainda que o partido deve apoiar o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), que pode concorrer ao governo do Ceará no próximo ano.