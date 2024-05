OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (2/5); veja previsões para seu signo

Quanto mais mecânica e artificial seja tua relação com a vida, mais te distanciarás da saúde, porque a partícula de Universo que tua presença representa há de se conectar com conjuntos a cada dia mais amplos de experiências e sensações para ser saudável, enquanto se te encerras numa caixinha existencial cheia de artifícios, que pode até ser charmosa, de forma inevitável isso degradará tua saúde.

Tua relação com a vida se mede através do uso do tempo e de como organizas teus afazeres e tempo livre, e para isso precisas de um bom calendário, que originalmente era um instrumento de sincronização entre as atividades terrestres e celestes, mas que foi se degradando até os dias de hoje, em que o calendário guarda pouca ou nenhuma sincronia com o céu.