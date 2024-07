OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (25/7); veja previsões para seu signo

Se todos nos muníssemos de boa vontade na hora de sairmos de casa, é certo que haveria menos acidentes de trânsito, menos roubos e muito menos abusos, porque com a boa vontade nos orientando protegeríamos e cuidaríamos de todas as pessoas, tanto quanto seríamos protegidos e cuidados por elas, sem nem mesmo perceber a existência delas.

O normal, porém, de nossa civilização, é existirmos aglutinados em grandes cidades e tomados de má vontade, tratando todas as pessoas como estorvos do caminho que precisam ser eliminados e, claro está, nós também somos tratados assim por elas.

ÁRIES: No fim, prevalecerá o espírito prático, porque todas as teorias que entusiasmam a alma só têm valor se puderem ser passadas para a vida prática, enquanto o resto, impraticável, merece ser descartado sumariamente.

TOURO: Se você estacionar em suas razões, os conflitos recrudescerão e se perderá um tempo precioso. Você pode continuar teimando em suas razões, mas ao mesmo tempo se dedicar a ouvir com atenção as razões alheias também.

LEÃO: As discussões nesta parte do caminho tendem a ser estéreis e contraproducentes, mas são atrativas o suficiente para você cair na armadilha e perder tempo nelas. Procure cair em si e sair desse emaranhado.

VIRGEM: Resolver todas as angústias seria ótimo, mas a vida é uma experiência complexa para nossa humanidade, significando que sempre haverá pontas soltas com que se preocupar. Siga em frente apesar de tudo e de todos.

LIBRA: A divisão das tarefas será sempre motivo de conflito, porque em vez de as pessoas envolvidas se munirem de boa vontade para aceitar a parte que lhes toca, elas respondem com má vontade, empurrando os deveres para os outros.

AQUÁRIO: Seria ruim você desconfiar da simpatia com que as pessoas se aproximam, mas ao mesmo tempo é importante você manter a cabeça no devido lugar, julgando com imparcialidade as orientações que elas oferecem com simpatia.