OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (25/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Escorpião.

Oscar Quiroga

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 05:00

Onde estiver teu ardor, aí mesmo estarás tu e em torno desse objetivo tua alma se sentirá viva, com um propósito, longe do tormento das dúvidas e dilemas, ciente de que tudo que experimentou terá valido a pena só pela mera perspectiva de existir algo ou alguém que te faça sentir esse ardor inconfundível da Vida de tua vida circulando pelas tuas entranhas e coração, o abraço inefável do destino.

Todo ser humano possui um ardor e sua real identidade se desenvolve em torno desse ardor, e da maneira com que elabore estratégias para se aproximar da experiência concreta que una o coração ardoroso com a pessoa ou objetivo que representar esse ardor.

Sem esse ardor somos como autômatos, inteligências semiartificiais capazes de muita coisa, com exceção de viver com plenitude.

ÁRIES: Alguma atitude mais firme será necessário tomar, porém, tomando o cuidado para não atropelar ninguém nesse movimento, porque apesar de algumas pessoas irritarem você, ainda assim você vai precisar delas no futuro.

TOURO: Toda essa tensão que afeta os relacionamentos não há de ser considerada uma situação grave, porque vai passar, e se você não radicalizar, vai passar sem deixar rastros importantes. É tudo fogo de palha.

GÊMEOS: Faça o possível para continuar no domínio dos acontecimentos, mesmo que para isso você precise contrariar as pessoas que, supostamente, estariam do seu lado. Este é um momento de grandes tensões, administre com sabedoria.

CÂNCER: Apesar das contrariedades que surgem quando sua alma toma decisões e atitudes firmes, é melhor seguir por essa linha, porque em seu defeito, as pessoas que se queixam agora são as mesmas que explorariam você.

LEÃO: Nessa onda de brutalidade que assola o mundo civilizado atualmente parece não haver mais lugar para negociações inteligentes. Porém, é necessário sua alma evitar cair na tentação de seguir por esse caminho de brutalidade.

VIRGEM: Se tudo estivesse nos devidos lugares e funcionando, provavelmente não haveria mais necessidade de o signo de Virgem existir. É na contraposição entre sua percepção da ordem e o caos reinante que o destino acontece.

LIBRA: Use o discernimento para distinguir as aparentes facilidades que são apresentadas das reais oportunidades de avanço, as quais, não sendo muito fáceis, pelo menos fornecem um caminho real por onde sua alma avançar.

ESCORPIÃO: Apesar das contrariedades que chutar o balde provoca, o alívio obtido compensa tudo. Porém, não se pode fazer disso uma atitude corriqueira e tomada levianamente, sem medir as consequências. Melhor isso não.

SAGITÁRIO: Parece que estamos no comando da consciência, mas isso nem sempre é assim, porque quando a alma é tomada por fortes e intensas emoções, e essas tomam as rédeas da situação, tudo parece deslizar para o caos.

CAPRICÓRNIO: Quando surgirem discussões a respeito do que é prioritário fazer, procure não impor seus desejos, mas calcular o que seja de maior benefício para o maior número possível de pessoas envolvidas. Assim dará certo.

AQUÁRIO: Este não é um momento em que a paciência esteja disponível, ao contrário, a alma se vê tentada a chutar o balde e mandar tudo ao inferno, e tem razões mais poderosas do que tigres na escuridão para seguir por esse caminho.