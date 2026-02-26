OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (26/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio inicia aproximação à Terra.

Oscar Quiroga

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 05:00

Hoje é aquele dia em que as redes sociais fazem da aproximação de Mercúrio à Terra um espetáculo, com algumas pessoas fazendo piadas, que são sempre bem-vindas, porque rir dessa realidade distorcida em que existimos continua sendo o melhor remédio, e com outras instigando medo e ansiedade, porque elas mesmas são medrosas e ansiosas.

Fato é que os tempos mudam e nossa humanidade é na atualidade mais conhecedora, tendo, por isso, maior capacidade de interpretar os eventos estelares do que os antigos, que viam na retrogradação, que é uma ilusão de ótica da aproximação dos planetas à Terra, augúrios catastróficos.

Repetir cegamente as interpretações dos antigos é o mal inadvertido que produzem as pessoas que, ansiosas por fazer um espetáculo nas redes sociais, desorientam, em vez de orientar.

ÁRIES: Procure não levar muito a sério esses murmúrios que chegam aos seus ouvidos, com potencial de atrapalhar bastante seus planos, porque no fim das contas, nada disso vai acontecer e tudo não passará de fofoca. Em frente.

TOURO: Como o mundo anda de ponta-cabeça e esse nada mais é do que as pessoas que o compõem, não é de admirar que você experimente tantas contrariedades no trato com as pessoas de seu interesse. Confie, tudo se resolve.

GÊMEOS: Agora, que sua alma está mais exposta do que o habitual e as pessoas dependem de suas decisões, é quando se torna mais pesado o fardo que você carrega. Na hora de colocar as decisões sobre a mesa acontece o alívio.

CÂNCER: É possível que haja erros de comunicação, mas nem sequer isso há de ser tomado como justificativa para os abusos que as pessoas cometem, levantando seu santo nome em assuntos para os quais você não se dispôs.

LEÃO: Alguns assuntos que pareciam bem amarrados mostram agora as pontas que ficaram soltas, e apesar de que a situação dá nos nervos, vai servir para você construir um domínio mais consistente. Males que vêm por bem, como sempre.

VIRGEM: Os ajustes de contas se mostram mais difíceis do que você imaginava, porém, vale a pena continuar em frente, porque logo mais o cenário vai desanuviar e seus projetos deslancharão com relativa facilidade.

LIBRA: Aquilo que parecia que ia decolar e se tornar protagonista do momento, agora sofre demoras e contratempos, sinalizando que a situação não era tão interessante quanto parecia no início. Cenas dos próximos capítulos.

ESCORPIÃO: Talvez não seja oportuno, neste momento, você se movimentar com a alma orientada pela satisfação dos desejos, mas, ao contrário, permitir que as necessidades sejam supridas, mesmo que não seja esse seu desejo.

SAGITÁRIO: Aquilo que andava bem pode desandar um pouco, mas isso não há de se converter num drama, porque é algo passageiro. Portanto, mantenha sua confiança em que tudo continua correndo da melhor forma possível.

CAPRICÓRNIO: É bastante normal que os desejos e as necessidades não convirjam, mas é justamente aí que a alma deve intervir com seu livre arbítrio, para decidir a que dar mais atenção, se aos desejos ou às necessidades.

AQUÁRIO: Por mais que os avanços financeiros sejam menores do que os pretendidos, ainda assim servirão para sua alma se sentir mais segura e confortável lidando com os assuntos financeiros, que tanta dor de cabeça provocam.