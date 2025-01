OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (30/1); veja previsão para seu signo

Data estelar: Sol e Júpiter em trígono.

Oscar Quiroga

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 02:00

Confiamos mais no medo do que na compreensão amorosa e sábia porque sentimos medo com mais frequência e, por isso, nos é familiar, enquanto a compreensão amorosa é rara, além de não ser espontânea, como o medo, ela precisa ser decidida na intimidade do coração, e para isso é necessária outra atitude decidida, a de nos interiorizarmos todos os dias, com a mesma frequência com que damos rédea solta ao medo. >

No frigir dos ovos é o seguinte, ou nos entregamos inertes aos fluxos misteriosos da vida, sem assumirmos nunca qualquer tipo de protagonismo, ou nos erguemos com determinação para contrariar a inércia, que se manifesta como medo e, com heroísmo, e apesar do medo que ainda nos faz sentir um nó na barriga, apontamos na direção dos sentimentos nobres e elevados que nos transformam na melhor versão de nós mesmos.>

ÁRIES: As pessoas estão misturadas, as boas e as más transitam pelo mesmo cenário, tornando tudo mais difícil e complexo, mas ao mesmo tempo as experiências são enriquecedoras e a alma desenvolve mais discernimento.>

TOURO: Se você fizer a coisa certa, os resultados serão auspiciosos com bastante rapidez. O problema, como sempre, consiste em saber qual seria a coisa certa no meio do variado cardápio de possibilidades. Use o discernimento.>

GÊMEOS: Apesar da tentação de chutar o balde, é melhor continuar preservando a ordem, mesmo que isso coloque sobre suas costas responsabilidades que você gostaria de abandonar. Já chegará o tempo radical.>

CÂNCER: As perspectivas que se abrem são provedoras de entusiasmo e esperança, ainda que misturadas com um temor muito íntimo de que tudo não passe de ilusão. Ilusão ou não, qualquer tipo de alegria vale a pena.>

LEÃO: No meio de todas essas pessoas que insistem em ser a pior versão possível delas há também um montão de pessoas boas. É preciso manter o coração sereno e aberto para as reconhecer, porque estão ao alcance da mão.>

VIRGEM: Quando pintar a indecisão, nem preste muita atenção a ela e continue em frente com o que a intuição tiver determinado que seria a coisa certa a se fazer. Melhor não pedir opinião a ninguém, use a intuição.>

LIBRA: O medo é o oposto do amor, você sabia? Pois bem! Enquanto sua alma fica se apequenando diante de tudo que lhe provoca temor, o amor vai minguando e desaparecendo, e a generosidade desse vai se tornando distante.>

ESCORPIÃO: Quando suas intenções beneficiam não apenas a si, mas a todas as pessoas com que você se relaciona, tenha certeza de que serão bem sucedidas, porque o céu e o mundo espiritual apoiará você na empreitada. É por aí.>

SAGITÁRIO: Importante mesmo é que haja entendimento, e o clima atual propicia esse tipo de situação, portanto, agora é quando você deve monitorar as palavras que usa para não provocar sentimento negativo algum.>

CAPRICÓRNIO: O céu ajuda às pessoas que tomam iniciativas, porque se você ficar esperando que as coisas aconteçam sem fazer nada, o único que acontecerá é você ficar esperando. Agora o céu está ao seu favor, e você?>

AQUÁRIO: Enquanto sua alma preservar a sinceridade, conseguirá desfrutar com alegria de tudo que acontece, porque ainda que os sentimentos sejam ambíguos e as pessoas misturadas, você continuará firme e forte no caminho.>