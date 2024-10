OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (31/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Netuno em trígono.

No invisível intelecto de nossa humanidade são idealizadas todo tipo de maldições o tempo inteiro, porque nos acostumamos ao convencimento de que deva haver um inimigo que precisamos destruir, alguém que seja o culpado por não conseguirmos realizar nossas pretensões.

A dinâmica das adversidades, na qual confabulamos as maldições que sirvam para sua destruição, nos esquecemos de que nós, também, representamos a adversidade para alguém, mesmo que convencidos de estarmos do lado certo da história e de que não fazemos intencionalmente nada de mal a ninguém.

Se os culpados são os imigrantes, os fascistas, os comunistas, as mulheres, os homens, os não-binários ou o raio que o parta, tudo serve para que continuemos ignorando que nunca haverá salvação de um grupo em detrimento do outro. A única salvação humana é a de todos os humanos.

TOURO: As opiniões e dicas que você recebeu podem não ter sido nada do que esperava, mas ao mesmo tempo serviram para abrir seus olhos a uma realidade que antes passava despercebida. Melhor assim, é hora de ser realista.

CÂNCER: De conversa em conversa, as pessoas vão se entendendo, mesmo que ninguém dê o braço a torcer e mude seu posicionamento. O entendimento entre as pessoas não obriga nenhuma delas a concordar, mas a aceitar as diferenças.