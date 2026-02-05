OCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (5/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Urano em quadratura.

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 05:00

Quando a desordem se apresentar de tal maneira que não possas deixar de fazer algo a respeito, evita considerar isso uma perda de tempo ou, talvez, um castigo que a Vida te impõe por qualquer tipo de pecado que tenhas cometido, porque, afinal, cometemos pecados o tempo inteiro.

Aquilo que chamamos de destino funciona de forma dialética, isto é, apresentando sempre o contrário daquilo que somos capazes de desempenhar e, no caso da desordem, quando coincide com nossa presença, é porque temos recursos e instrumentos para reordenar tudo de novo.

Se tu és ordem, a desordem estará ao teu encalço; se tu és amor, viverás no meio da discórdia; se tu és inteligência, experimentarás o peso da ignorância, e assim vai a lista de contradições que indica uma coisa só, nascemos para desempenhar papéis bem específicos.

ÁRIES: A desordem é aparente, porque, por trás dos bastidores sempre está a ordem maior dos procedimentos universais, a qual, mesmo nossa humanidade sendo inconsciente dessa, dela participa e dela desfruta. Você também.

TOURO: Quando fizer planos e pretender que esses sejam respeitados até a conclusão, procure deixar uma margem bastante ampla de manobra para que sejam reajustados de acordo às circunstâncias que forem acontecendo. É assim.

GÊMEOS: Às vezes não há muito o que fazer diante de uma realidade avassaladora, a não ser se aquietar e esperar que a ventania passe. Depois que tudo se acalmar novamente, porque isso vai acontecer, aí então agir.

CÂNCER: Seria ingênuo de sua parte esperar que tudo aconteça sem necessidade de conflitos e contendas, porque apesar de que suas reclamações são justas e convenientes, não há garantia de serem consideradas.

LEÃO: Os atrasos e imprevistos que acontecem são provocados pelos movimentos erráticos de certas pessoas, e esses atrapalham bastante. Porém, você não precisa levar isso a sério, porque tudo continua bastante bem.

VIRGEM: Melhor errar por tentar do que depois de arrepender por ter cometido o erro de não ter se atrevido a tentar. Essa é uma regra que se aplica a todos os eventos existenciais, e se você a seguir, tudo progride.

LIBRA: Para que os trancos e solavancos que o mundo anda dando não perturbem demais seus planos, procure respirar fundo e não levar tudo para o pessoal, como se você tivesse errado tudo que escolheu no passado. Não é assim.

ESCORPIÃO: Todo mundo pretende que suas demandas sejam atendidas, mas ninguém aceita a perspectiva de que, para isso acontecer, se torne necessário fazer concessões também. Essa parte parece que ninguém quer perceber.

SAGITÁRIO: Por trás de cada pequena ou grande atitude que você toma há uma alma invisível orientando as ações através de princípios éticos e morais, que não são obrigados por regras exteriores, mas por atitudes interiores.

CAPRICÓRNIO: A desordem não é castigo, mas um chamado para sua alma se organizar melhor e aproveitar o tempo direito, porque deve haver, necessariamente, espaço para você se divertir, assim como também cumprir as obrigações.

AQUÁRIO: Quando você sentir novamente esse entusiasmo louco diante da imaginação que sua mente produz, procure respirar fundo, desfrutar do maravilhoso entusiasmo, mas também preservar um pé firme na realidade concreta.