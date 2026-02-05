Acesse sua conta
Policial militar é preso dentro do próprio batalhão por estupro, roubo e extorsão

Prisão ocorreu no batalhão onde o militar atuava; Corregedoria acompanha o caso

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 10:18

Policial militar preso é lotado no 22º BPM (Maré) Crédito: Reprodução

Um policial militar lotado no 22º BPM (Maré) foi preso dentro do próprio batalhão onde atua, suspeito de cometer crimes de roubo, estupro e extorsão no município de Maricá, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A prisão é resultado de uma investigação conduzida pela 82ª Delegacia Territorial (Maricá).

De acordo com a Polícia Civil, o soldado Lucas de Sousa Mathias procurou a vítima com o objetivo de cobrar uma suposta dívida no valor de R$ 800. Durante a abordagem, segundo a apuração, ele teria praticado extorsão e, em seguida, cometido estupro e roubado objetos da residência da vítima.

Caso é investigado pela Polícia Civil

A prisão contou com apoio da Corregedoria da Polícia Militar. As investigações também apontam que o policial possui histórico de envolvimento com milícia na cidade de Araruama, além de registros de ameaças feitas com uso de armas de fogo. Durante diligências relacionadas ao caso, policiais estiveram na casa de um comparsa de Lucas, que segue foragido. No local, foram apreendidas uma pistola e uma espingarda calibre 12.

Em nota, a Polícia Militar informou que o agente está custodiado na Unidade Prisional da PM do Rio de Janeiro e que será instaurado um procedimento administrativo disciplinar para apuração dos fatos.

"O Comando da Corporação reitera que não compactua com quaisquer desvios de conduta ou com o cometimento de crimes praticados por seus integrantes, punindo com rigor os envolvidos sempre que os fatos forem devidamente constatados", diz a nota.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Tags:

rio de Janeiro Policial Estupro Preso Roubo Extorsão

