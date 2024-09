OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (5/9); veja previsões para seu signo

A desinformação só funciona porque nossa humanidade está de prontidão para reagir visceralmente a tudo que pareça confirmar sua desconfiança, e por pura preguiça de investigar minimamente as notícias que consome, prefere tomar partido por tudo que incentivar a divisão, o confronto, a discórdia e a visão de que o mundo vai de mal a pior.

A astúcia criminosa se apropria e manipula dessa preguiça passional e nós, que observamos, só poderíamos aplaudir essas manobras do mesmo jeito com que torcemos a favor da "família Corleone" na saga de "O Padrinho", sem atentar ao fato de que o destino da civilização está em jogo, e que não há nada de auspicioso em romantizar o crime.

ÁRIES: A bons entendedores poucas palavras seriam suficientes, mas há pessoas que nem com tratados densos e acadêmicos seria possível transmitir algumas verdades. Procure tomar distância de pessoas impossíveis.

TOURO: Quando você realiza as tarefas de sempre, as repetitivas, com o devido carinho e cuidado, você não apenas se diverte e passa bem como também percebe que tudo é mais fácil e eficiente. Por que não manter tudo assim?