OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (6/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus ingressa em Escorpião em quadratura com Plutão.

Oscar Quiroga

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 05:00

Os que apontam o dedo e condenam com severidade a indecência dos corpos expostos, dos gestos eróticos normalizados e da legião de mutantes que busca uma identidade de gênero alternativa, são os que escondem de si mesmos a própria indecência de promover divisões e confrontos.

A civilização merece o nome que leva sobre a princípio de que nela possam prosperar e existir com alegria todas as pessoas de todas as tendências, com exceção daquelas que professam a extinção de certos grupos e a exaltação de outros, sobre princípios aparentemente escritos em livros antigos, por pessoas que não tinham capacidade de imaginar a complexidade e heterogeneidade do mundo atual.

Cuida para não te transformar num dos indecentes acusadores, promove em ti a sabedoria amorosa que compreende e aceita todas as diferenças.

ÁRIES: Evite o desgaste inútil, porque ainda que aconteçam coisas que dão nos seus nervos, reagir com irritação só pioraria o cenário. Nesta parte do caminho procure driblar o que acontecer em vez de apresentar reações.

TOURO: Para tudo dar mais ou menos certo é imprescindível que você não se assuste com o que as pessoas profetizam e que, ainda mais, você siga em frente apesar dos conselhos contrários que elas oferecem. Faça a sua parte.

GÊMEOS: Nem sempre se aplica a regra de que seria melhor seguir a própria intuição, a despeito do que as pessoas opinarem. A intuição, por vezes, não vem de dentro, mas através da boca das pessoas que têm intenção de ajudar.

CÂNCER: Não se trata de complicar, mas de evitar cair no encantamento de promessas de facilidades que, na prática, não brindarão com o que prometem. Procure aceitar a complexidade do cenário atual e lidar com isso.

LEÃO: Quando achar que entendeu tudo, procure passar em revista suas certezas, para evitar tomar decisões precipitadas que jogariam por terra todo o esforço que sua alma vem fazendo para manter o controle da situação.

VIRGEM: Para você não se complicar sem necessidade, procure silenciar a respeito de seus verdadeiros planos, evitando pedir opinião a quem quer que seja. Ao mesmo tempo, siga pela linha das certezas que alegram sua alma.

LIBRA: Ao primeiro sinal de que seus planos não dão os resultados pretendidos, muito pelo contrário, faça os devidos ajustes de imediato, evitando a teimosia. Essa flexibilidade requer atenção e muito boa vontade.

ESCORPIÃO: A impaciência faz sua alma enxergar oportunidades onde, na verdade, tem problemas. Não se trata de ficar contendo todos os impulsos, mas de, pelo menos, se dar a liberdade de tomar um tempo para refletir melhor.

SAGITÁRIO: A alma tem mecanismos de intimidação para si própria, o que é complicado de se entender, porque se esperaria que nossa vida interior nos motivasse à aventura da vida. Conviva com sabedoria com essa contradição.

CAPRICÓRNIO: Esses bons conselhos que as pessoas oferecem de boca cheia talvez não sejam praticáveis. Podem até ser muito bons, mas estão fora de contexto. Melhor você seguir sua intuição e fazer tudo do seu jeito. É por aí.

AQUÁRIO: Evite tentar fazer tudo sem depender de ninguém, porque ainda que isso brinde a você com senso de liberdade e independência, no momento atual as melhores coisas e soluções aconteceriam através da colaboração solidária.