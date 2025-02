OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (6/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos.

TOURO: Ainda que você tenha de fazer coisas que considera temíveis, e mesmo não revelando a ninguém o medo que sente de as enfrentar, mesmo assim você verá, na prática, que os monstros assustadores são do tamanho de formigas.>

GÊMEOS: Seus raciocínios hão de esclarecer as pessoas com que você convive ou tem interesses envolvidos nesta parte do caminho Procure expressar as ideias que, se forem praticadas, beneficiariam a todas as pessoas.>