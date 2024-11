OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (7/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Urano em quincunce.

A tensa relação de humanos e divindades gira em torno de uma admiração mutua, nós admiramos as divindades porque elas são o que são e sempre atuam em consonância com suas naturezas, e elas nos admiram porque nossa pretensão de sermos diferentes do que somos nos leva a atos de estupidez e heroísmo em nome de dirigir nossos próprios destinos, em vez de sermos carregados por ondas maiores do que nossas faculdades, tal qual acontece o tempo inteiro no mundo das divindades.