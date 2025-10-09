OSCAR QUIROGA

Horóscopo de quinta (9/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Touro.

Oscar Quiroga

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 05:00

O conforto é necessário, mas enganoso também, porque o alívio que experimentamos quando estamos em lugares ou relacionamentos confortáveis é fácil de ser confundido com paz de espírito, que é uma condição que não necessariamente acontece no conforto.

A paz de espírito advém da confiança serena de que, mesmo diante de situações catastróficas e desgraçadas, alguma solução será encontrada, ao passo que, enquanto confortados, vivemos numa bolha fantástica que nos infunde a ideia de estarmos livres dos perrengues.

É impossível viver bem e com saúde se não tivermos conforto básico, mas de tanto nos confortarmos acabamos despreparados para agir com eficiência quando o conforto termina, enquanto a paz de espírito resolve com serena confiança tudo que acontece, mesmo no desconforto.

ÁRIES: Fazendo pouco, mas fazendo bem, você verá avanços substanciais. Porém, deixando que a preguiça tome conta da mente e negligenciando o que poderia ser feito, então as coisas irão se complicando sem você perceber.

TOURO: Da próxima vez que sua mente insista em dizer que não haverá tempo para fazer tudo, seja você mais forte do que ela e continue em frente tentando fazer caber seu divertimento e as obrigações no espaço do dia.

GÊMEOS: Chega uma hora em que se torna necessário fechar os olhos às limitações e se concentrar no que sua alma anseia realizar. Quando conseguir essa façanha, você perceberá uma força renovada surgindo de dentro.

CÂNCER: Ainda que certos assuntos tenham sido encarados de um jeito particular o tempo inteiro, é necessário renovar o repertório. Novas atitudes provocarão críticas e contrariedades, mas vale a pena pagar esse preço.

LEÃO: Deposite um voto de confiança em seu futuro e você perceberá os primeiros sinais de que as limitações começam a ser superadas. Você não precisa esperar por acontecimentos específicos, se agarre a esses sinais sutis.

VIRGEM: Diante dos impedimentos que certas pessoas impõem, procure contornar a situação com elegância, porque nesta parte do caminho o último que sua alma precisa é se estressar porque as coisas não saem do lugar.

LIBRA: Mesmo que o tempo pareça todo tomado por obrigações ineludíveis, não desista dos prazeres que é oportuno satisfazer porque, você verá, há tempo para tudo nesta parte do caminho. Sem ansiedade, satisfaça tudo.

ESCORPIÃO: Quem enxerga facilidades é a pessoa que não está na linha de frente, tendo de administrar cada detalhe do processo. Porém, não é hora de perder tempo com discussões e conflitos inúteis, mas de fazer a sua parte.

SAGITÁRIO: O espírito prático não há de ser eclipsado por todos os argumentos que a mente levanta, os quais são sensatos, mas acontece que se você continuar refletindo perderá a chance de fazer algo prático para avançar.

CAPRICÓRNIO: Apesar de todos os perrengues que você andou administrando, é interessante que a alma sempre se agarra à esperança, por mais tola que essa possa parecer. A esperança é tola, mas é segura e confiante, isso sim.

AQUÁRIO: Os impedimentos cansam a alma, e parecem eternos, porém, são temporários, e seria melhor que você adquirisse essa lucidez o quanto antes, para não ficar perdendo tempo com ansiedades inúteis e contraproducentes.