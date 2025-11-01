OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (1/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Peixes.

Oscar Quiroga

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 05:00

Somos três pessoas na complexa experiência de sermos humanos entre o céu e a terra; uma dessas três somos nós na forma de ser, exteriorizados, objetivos e identificáveis através de nomes, fenótipo e todos os números que nos vinculam ao jogo da civilização.

Outra dessas três pessoas é o ser subjetivo, invisível, mas não por isso menos real do que a forma de ser, e essa experiência subjetiva nos vincula a conjuntos amplos e sofisticados de experiência, mediante os quais estamos conectados uns aos outros, com outros reinos da natureza e com o organismo colossal que chamamos de Universo.

A terceira pessoa da experiência de ser é a vontade de transcender, de ser mais do que somos, e essa pode ficar dormente durante toda a existência, porque só é ativada através do exercício do livre arbítrio.

ÁRIES: Para que tudo seja o melhor possível para a maior quantidade, possível também, de pessoas envolvidas, é imprescindível que haja certo grau de sentimento de fraternidade em desenvolvimento, substituindo o egoísmo.

TOURO: Há muita coisa que você adquiriu ao longo do tempo que ainda não foi aproveitada devidamente, e seria o caso de fazer essa contabilidade antes de se lançar a fazer gastos que, na prática, seriam desnecessários. Investigue.

GÊMEOS: Organize seu divertimento e procure compartilhar os bons momentos com as pessoas que façam sentido e que se deixem contagiar pela alegria que emana de sua alma. Assim, todo mundo desfrutará de bons e saudáveis momentos.

CÂNCER: A imaginação é fértil e agora ela se dispõe a produzir ideações de muito boa vontade, na tentativa de ajudar e dar suporte a quem precisa. Esse movimento há de ser monitorado para não degringolar em ajudar quem não o merece.

LEÃO: Manifeste sua generosidade com certas limitações, para que as pessoas não se enganem e, no futuro, fiquem exigindo que você continue se comportando assim, oferecendo sempre muito mais do que recebe. Melhor isso não.

VIRGEM: Se tudo pudesse dar certo num passe de mágica a vida se transformaria num tédio constante, não haveria desafios, e sem esses a alma não se desenvolveria em nenhuma direção. Os perrengues são necessários.

LIBRA: É bom você responder ao chamado intuitivo de dar suporte e ajuda às pessoas que precisam, porque mesmo que tenha outros desejos engatilhados, de natureza mais egoísta, tomar um tempo para ajudar será auspicioso.

ESCORPIÃO: Seria ideal que todos pudéssemos nos expressar livremente, e muito especialmente que pudéssemos expressar os bons sentimentos e ideações sem temor de que isso nos torne vulneráveis aos golpes que as pessoas dão.

SAGITÁRIO: Há um quê de leveza e alegria no ar que não passa despercebido, apesar de não se apoiar em nenhuma das circunstâncias dominantes, as quais, pelo contrário, jogam o humor por terra. Desfrute dessa leveza irracional.

CAPRICÓRNIO: As facilidades que se tornam disponíveis nesta parte do caminho hão de ser aproveitadas ao máximo sem, no entanto, perder de vista os detalhes que continuarão apresentando complexidades que desafiam você.

AQUÁRIO: As ideias que ocorrem nesta parte do caminho vale a pena registrar de alguma maneira para que não se percam nas brumas da memória. Podem não ser úteis de imediato, mas com certeza vão movimentar muita coisa.