OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (1/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Netuno em conjunção.

Oscar Quiroga

Publicado em 1 de fevereiro de 2025 às 05:00

A beleza não está apenas no olhar de quem a observa, porque ela pode estar aí, evidente, e mesmo assim não sermos capazes de a ver, porque nossa mente está ocupada com assuntos aleatórios, ou pior, porque não há em nossas almas a devida ressonância que nos abriria os olhos. >

A beleza é uma condição absoluta, não necessariamente circunscrita aos padrões de época ou de cultura, e às vezes se manifesta de maneira tão dramática, como a erupção de um vulcão, que nos é difícil considerar que essa seja uma visão bela.>

Se tu queres contemplar a beleza, essa experiência sublime que amansa feras e abre portas inconcebíveis, então cultiva a beleza em tua alma, promove sentimentos nobres e te dedica todos os dias a substituir teu medo pela compreensão amorosa e sábia em relação a tudo.>

ÁRIES: As palavras e a imaginação são poderes mágicos, porque atualizam presenças e acontecimentos que se encontram distantes, produzindo sentimentos que seria impossível experimentar, caso tudo estivesse ao alcance.>

TOURO: As pessoas boas existem e se encontram sempre por aí, mas só são perceptíveis por quem também tiver generosidade e beleza no coração, a despeito de nada, no mundo, dar suporte a essa condição. Busque as pessoas boas.>

GÊMEOS: A sorte não pode ser programada nem tampouco se pode confiar nela, porém, ela acontece. A sorte é um capricho do Universo, mas provavelmente siga padrões geométricos que são desconhecidos para nossa humanidade.>

CÂNCER: Essas ideias muito loucas que estimulam sua alma e a fazem reviver um ardor que parecia esquecido, por mais que pareçam muito loucas e fora de toda realidade possível, ainda assim vale a pena apostar nelas. É assim.>

LEÃO: Os sonhos mais lindos são canalizados através de sua presença e nunca será perda de tempo lhes dar atenção, mesmo que pareça haver coisas mais importantes e objetivas para fazer. A vida subjetiva é rainha neste momento.>

VIRGEM: Adorar pessoas distantes é simples, porque elas são idealizadas. Adorar pessoas próximas é outra coisa completamente diferente, porque a proximidade destaca todos os detalhes que a idealização dispensa. É assim.>

LIBRA: Apesar de pretendermos, nenhum de nós é o arquiteto da realidade, porque ela existia antes de nosso nascimento e continuará existindo depois de nosso falecimento. Porém, temos nossa parte. Melhore a sua parte.>

ESCORPIÃO: Se a sedução fizer algum bem, se ela fizer as pessoas se sentirem bem por alguns instantes, não há nada a se criticar nela. Porém, se a sedução levar as pessoas a se corromperem, então há algo errado com ela.>

SAGITÁRIO: Crie um ambiente agradável com sua presença, você não precisa se rodear de objetos nem tampouco depender de quaisquer circunstâncias para isso, mas irradiar do centro do seu coração os sentimentos mais nobres.>

CAPRICÓRNIO: Observe a natureza, que não emite palavras, mas fala mundos através de cores, geometrias e aromas. Procure imitar a natureza neste momento e se arrumar da melhor maneira possível para criar harmonia onde estiver.>

AQUÁRIO: Mesmo que tudo pareça um sonho distante e inalcançável, ainda assim continua apostando nas visões que fazem seu coração arder de vontade de as realizar. O tempo não importa, a alma é eterna, confie nisso.>