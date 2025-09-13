OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (13/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Mercúrio em conjunção.

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 05:00

O poeta afirma que enquanto pensa mais, também sofre mais, porque percebe com clareza as injustificadas incongruências que os seres humanos devemos suportar todos os dias, porém, se há algo que não pode ser detido é o fluxo dos pensamentos.

Algumas escolas orientais apregoam o esvaziamento da mente, mas a mente não é um continente e nem os pensamentos são coisas que possam ser postas para fora. A mente é um órgão de percepção e os pensamentos são o resultado da percepção, os quais, pelo seu estado caótico denunciam que não percebemos bem o que acontece, nos falta lucidez.

Acontece que a lucidez não advém naturalmente no ser humano, ela precisa ser buscada como efeito da vontade de se esclarecer, e mesmo que no início isso produza sofrimento, vale a pena seguir em frente.

ÁRIES: As coisas se complicam, porém, não porque sejam complicadas em si mesmas, mas porque as pessoas envolvidas não se organizam e deixam tudo para última hora. Nesse caso, você vai ter de colocar ordem em tudo.

TOURO: Um pouco mais de leveza e divertimento ajudará você a pairar acima dos perrengues que insistem em permanecer ativos, a despeito de tudo que você faz para os transcender. Não se importar com esses é a melhor pedida.

GÊMEOS: Surge a oportunidade de você se livrar de alguma carga que não é mais necessário suportar, mas que por essas coisas de se acomodar na inércia, ainda existe e você carrega. Faça disso sua prioridade. É oportuno.

CÂNCER: Conversa vai, conversa vem, sem perceber é possível que você esteja dando munição aos seus adversários, confidenciando assuntos que ainda seria melhor preservar sob o véu da discrição Melhor você não ir por aí.

LEÃO: Descansar é preciso, mas não como um destino final, porém, como o necessário tempo que você toma entre uma luta e outra, porque nesta parte do caminho se definem questões muito importantes, que merecem sua atenção.

VIRGEM: Agora é quando sua alma fica esclarecida o suficiente para seguir em frente com suas pretensões. Isso libera muita energia e entusiasma a alma, porque provoca avanços substanciais em tudo que seja do seu interesse.

LIBRA: Essas ideias que você anda tendo em silêncio precisam ser amadurecidas melhor antes de ser colocadas em prática. São boas ideias e entusiasmam sua alma, mas provavelmente ainda não trariam o efeito desejado.

ESCORPIÃO: De repente parece haver entendimento para logo depois o desentendimento se tornar novamente a nota dominante. Assim de oscilantes andam as coisas, talvez só para irritar sua alma, que busca terreno estável.

SAGITÁRIO: Agora é um daqueles momentos em que coisas importantes podem ser feitas por você, de forma independente de se as pessoas colaboram ou não. Seria melhor que colaborassem, mas não há nenhuma garantia a respeito.

CAPRICÓRNIO: Aquilo que as pessoas acham complicado, sua alma tira de letra, mas também há coisas que para as pessoas são simples e você acha complicadas. É por isso que a colaboração é tão importante. Apesar de desvalorizada.

AQUÁRIO: É bastante comum complicar o que poderia ser bastante simples, e em geral essa atitude não provoca grandes transtornos Não é o caso do momento atual, no qual as questões simples precisam ser tratadas com simplicidade.