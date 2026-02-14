OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (14/2); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Capricórnio.

Oscar Quiroga

Publicado em 14 de fevereiro de 2026 às 05:00

Enquanto houver vestígios de medo e ódio em teu coração, sinto informar, tu farás parte da imensa turma que é manipulável através da desinformação, que apesar de não ser crível sob uma análise cuidadosa, é engolida sem mastigar por todas as pessoas que precisam justificar a intensidade de seus sentimentos de ódio e medo.

É muita irracionalidade para um reino da natureza que se gaba de racional, mas é assim que as coisas funcionam, só que não para sempre, porque apesar de esses sentimentos serem manipuláveis, quando as pessoas manipuladas percebem o quanto foram usadas, elas também se revoltam.

Se tu te dedicas sistematicamente a exorcizar o ódio e o medo de teu coração, te converterás numa pessoa amável e cordial e nunca mais serás alimento para esses grupos que investem na manipulação.

ÁRIES: Manter certo senso de ridículo é importante, mas não ao ponto de sua alma evitar se atrever a ir além do terreno conhecido, se aventurando de tal forma que as trapalhadas se tornam inevitáveis. Nada disso importa.

TOURO: Enquanto você continuar respirando entre o céu e a terra haverá também futuro digno de ser conquistado, portanto, evite se acomodar demais no que sua alma já conquistou e se motive pelo ardor de seguir em frente.

GÊMEOS: Quem não comete trapalhadas é porque nunca se atreve a ir além do que conhece. De vez em quando é importante dar passos maiores do que a própria perna, senão, como sua alma conheceria o que está além dela? Importante.

CÂNCER: De fato, as coisas estão longe de como deveriam ser, porque nunca a vida teve essa intenção. É que os humanos nos pautamos pelos desejos enquanto a vida se pauta pelas necessidades. Uma enorme diferença.

LEÃO: Às vezes é preciso deixar que as coisas degringolem como resultado de trapalhadas que poderiam ter sido evitadas, mas que se as pessoas não experimentam na pele o resultado dos erros, não conseguem entender nada direito.

VIRGEM: Quando algo dá errado, a alma se ressente, mas em grande parte esse ressentimento é desnecessário, porque o acontecimento não é um castigo, é o convite ao aperfeiçoamento, que dá trabalho, mas é necessário.

LIBRA: Mesmo que as coisas não saiam do jeito planejado, terá sido melhor tentar do que ficar esperando por um momento perfeito que, talvez, nunca aconteceria. O momento não será perfeito, você o irá aperfeiçoando com as tentativas.

ESCORPIÃO: Está difícil confiar em que as pessoas vão atuar dentro do que tenha sido combinado, mas acontece que nesta parte do caminho sua alma não tem alternativa senão a de confiar. Portanto, faça das tripas coração.

SAGITÁRIO: É hora de complicar! Sim, porque a vida sem alguma encrenca, no bom sentido na melhor das hipóteses, mas às vezes vale também pela pior dessas; então, a vida sem alguma encrenca perde seu sabor. Jogo complexo.

CAPRICÓRNIO: Evite se acomodar em qualquer das dimensões de sua existência, sejam essas relativas ao íntimo ou à sua vida pública. Evite se acomodar, porque nesta parte do caminho as oportunidades requerem lucidez.

AQUÁRIO: A precipitação resulta em trapalhadas, porém, dessa vez é melhor não as evitar, porque senão sua alma não entenderia a maneira de retificar os erros cometidos nem tampouco poderia se aperfeiçoar. Deixe estar.