OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (17/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus ingressa em Aquário.

Oscar Quiroga

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 05:00

A essência dos relacionamentos sociais de qualidade é a incerteza, porque o ser humano não é uma obra acabada, todos nossos potenciais requerem desenvolvimento, e para isso precisamos nos conhecer, e para nos conhecer fomos enganados com a onda de "autoconhecimento", que em vez de reforçar a aceitação da vulnerabilidade, porque só ela nos abre ao mundo e às pessoas, reforçou a autonomia individual.

Pela autonomia individual nos tornamos buscadores de segurança, com muita aversão a aceitar riscos, lentos para confiar nas pessoas e muito rápidos para nos encerrarmos em nós mesmos, porque não queremos agregar a vulnerabilidade alheia à nossa.

Quando não há espaço para a vulnerabilidade, sem saber destruímos a malha da civilização, porque o ser humano é vulnerável.

ÁRIES: As pessoas criticam a ambição alheia porque tem pudor de aceitar a própria. Você siga pelo seu caminho desfrutando de cada passo, e não se detenha a responder quaisquer críticas que lhe endereçarem. A inveja mata.

TOURO: É desnecessário subir o tom da voz para se fazer entender, porque caso isso aconteça seria sinal de que as coisas estão degringolando e que, em nome de maior entendimento entre as pessoas, seria melhor silenciar.

GÊMEOS: Aquilo que seja feito com impulsividade, sem raciocinar direito, nem sempre dá resultados distorcidos, às vezes é a melhor, ou talvez a única maneira de resolver o que estiver em andamento. Atue sem se condenar.

CÂNCER: Algumas pessoas andam tão cheias de si que distribuem desafios e até insultos, sem perceber que vão, dessa forma, se tornando vulneráveis. Procure observar tudo isso com distanciamento, sem se envolver.

LEÃO: Reúna os instrumentos necessários para fazer frente às circunstâncias do momento. Não é muito legítimo considerar que as pessoas possam ser instrumentos também, mas na prática é isso mesmo que acontece. É por aí.

VIRGEM: Com entusiasmo e em busca de regozijo, se lance atrevidamente na direção do futuro que você deseja, sem se importar com o esforço ou investimentos que tiver de fazer para chegar lá. Agora é a hora do entusiasmo.

LIBRA: Seria o caso de finalizar o que seja possível, e deixar para depois disso o início do que quer que seja. A prioridade é colocar ponto final no que estiver ao seu alcance, para continuar viajando com leveza e alegria.

ESCORPIÃO: Praticar controle mental parece uma tarefa fadada ao fracasso, mas na prática é bastante simples. Esse controle não acontece suprimindo pensamentos, mas os substituindo por outros. Substituir pensamentos é o caminho.

SAGITÁRIO: A vontade de adquirir isso ou aquilo é algo que precisa ser revisto com uma boa dose de sabedoria, verificando se você realmente precisa do que deseja, ou se não seria o caso de o evento ser apenas um capricho.

CAPRICÓRNIO: Diante de tudo que anda acontecendo e que provoca reações viscerais em seu corpo e alma, o melhor a fazer é tomar algum tipo de iniciativa, nem que seja para aliviar a tensão que paira no ar. Em marcha!

AQUÁRIO: Na falta de alguém competente para conversar, resta sua alma conversar consigo mesma sobre esses assuntos íntimos que precisam ser resolvidos. De certa forma, isso vai servir, mas não vai ser algo definitivo.