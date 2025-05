OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (17/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Sol e Urano em conjunção.

O Taliban nunca foi derrotado, apesar de militarmente inferior a todas as potências que os quiseram subjugar, e isso aconteceu e continuará acontecendo pela simples razão de que o Taliban se estrutura em torno de uma burocracia que se sustenta apesar de as pessoas morrerem, sendo substituídas por outras. >

A burocracia, apesar de burra e inóspita, e sendo hoje o principal alvo das reformas que a política atual dos Estados Unidos pretende, é a única capaz de fazer com que os serviços públicos continuem chegando às pessoas que nunca tiveram nem nunca terão acesso ao governo central.>

A burocracia é o braço periférico que garante que as decisões centrais cheguem ao povo, e sem ela um governo central pode até ser muito bem intencionado, mas suas decisões nunca serão efetivadas.>

ÁRIES: Está tudo avançando, mas vai chegar uma hora em que as coisas vão empacar de novo, justo quando isso não deveria acontecer. Tenha seu coração preparado para esse evento, e intervir com firmeza para desembaraçar.>

TOURO: A firmeza não há de ser confundida com agressividade, porque nem sempre a agressividade é firme, ela pode ser errática, assim como tampouco nem toda firmeza precisa de agressão, ela pode ser suave, mas também firme.>

GÊMEOS: Seria pedir demais da vida que neste momento você pudesse seguir por uma linha serena e coerente, porque anda acontecendo coisa demais e muito variada ao mesmo tempo. É melhor aceitar a salada e fazer o melhor com ela.>

CÂNCER: A divisão justa de tarefas e responsabilidades não acontece por inércia, é algo que precisa ser feito com intenção e consciência, e entender também que provavelmente alguém sempre achará que a divisão não foi bem feita.>

LEÃO: Avance do jeito que for possível e dentro do alcance de seu entendimento, e fique de prontidão para ir fazendo retificações de rumo o tempo inteiro. Ainda não dá para dormir sobre os louros, a luta continua.>