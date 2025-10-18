OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (18/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Virgem.

Oscar Quiroga

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 05:00

Aproveita o dia para colocar em ordem todos os assuntos práticos que durante a semana útil são percebidos, mas nunca com tempo suficiente para os atender. Desentulha as gavetas, te livra das roupas que ficam amarrotadas no armário e que podem eventualmente servir a outras pessoas, aproveita também para limpar os instrumentos que utilizas todos os dias, sejam esses tecnológicos, mecânicos, ou também teu corpo, que é o instrumento mais importante de todos.

Faz isso com espírito prático, para que tua vida flua com mais facilidade no dia a dia, e não tenhas de te preocupar futuramente com que não tens tempo para dar conta de tudo que é necessário.

Descanso não é fazer nada, descanso é deixar tudo em ordem para que a alma possa se sentir mais tranquila no futuro.

ÁRIES: Diante do que acontece é fácil se revoltar e reagir com força total, para só depois perceber que o comportamento foi desproporcional. Não importa, realmente há horas em que a alma precisa explodir e se manifestar.

TOURO: Nem tudo é competição, há necessidade de colaboração também, porque apesar de haver uma onda de brutalidade imperando nesta parte da história humana, não chegamos até aqui para voltar ao tempo das cavernas. Isso não.

GÊMEOS: Todas as pontas que foram ficando soltas ao longo do tempo parecem ter conspirado para se apresentarem todas juntas e provocarem nervoso em você. Respire fundo, se arme de boa vontade e dê conta do recado.

CÂNCER: Fazer sempre o que a gente deseja e não ter limitações com os deveres e obrigações, seria esse o cenário ideal para a vida? Como não é possível separar desejos e obrigações, a resposta sempre será teórica. Nada mais.

LEÃO: Se as coisas andam meio tensas por aí, procure não ser você quem ponha mais lenha na fogueira, mas atuar como um ponto de diplomacia imparcial para que as pessoas envolvidas voltem a colocar a cabeça no lugar.

VIRGEM: Dizem que não é possível pensar em duas ou mais coisas ao mesmo tempo, mas a mente contradiz a afirmação e se ramifica em múltiplas associações, e assim a gente perde o foco e fica navegando sem eira nem beira.

LIBRA: Há coisas que requerem maior reflexão, mas no âmbito do comércio, tudo está montado para que você não pense, e por não pensar permita que os impulsos comandem. É assim que a gente compra coisas que depois se mostram inúteis.

ESCORPIÃO: Enquanto você tiver objetivos definidos, que tenham sido amadurecidos na sabedoria da espera, encontrará neste momento a oportunidade de se deixar conduzir por impulsos irracionais, mas produtivos.

SAGITÁRIO: Já que a vida lhe apresenta a oportunidade de fazer certos sacrifícios, tenha a delicadeza com sua própria alma de selecionar direito as pessoas pelas quais se sacrificará, para que haja mínima gratidão futura.

CAPRICÓRNIO: Os conflitos não são necessariamente negativos, porque ainda que sejam desconfortáveis e produzam nervosismo, se as pessoas envolvidas os aproveitarem para acomodar melhor suas demandas, acaba sendo positivo.

AQUÁRIO: O tempo não pode ser perdido, porque não é uma coisa, mas uma percepção. Porém, ainda assim as oportunidades que ele traz até você, essas sim podem ser perdidas se você fica procrastinando o que pode ser feito agora.