OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (20/4); veja previsões para seu signo

O ser humano não é um empreendimento que tenha de dar lucro e ser bem-sucedido socialmente, o ser humano é essa força invisível que, independentemente das circunstâncias ou dos enganos assumidos como verdades normalizadas, se recusa a ser limitado por quaisquer caixinhas ideológicas, mas que também, tentado pela preguiça e pela indolência, se deixa seduzir por qualquer coisa que se apresente como entretenimento, para tirar de si a responsabilidade de ser maior do que as caixinhas.

Para definir o ser humano temos de aceitar todas suas contradições e paradoxos, que oscilam entre a beleza sublime e a abominável brutalidade, e o mundo que pretendemos construir para o futuro há de ser razoável na aceitação dos paradoxos, mas também implacável na orientação de consolidar o bem-estar do maior número possível de pessoas.

ÁRIES: Procure aceitar que aconteçam mudanças bastante significativas de planos, porque as pessoas envolvidas estão incertas a respeito do futuro e, apesar de prometerem muita coisa, provavelmente não vão entregar nada.

TOURO: Para fazer escolhas é preciso haver alternativas, e junto com essas todos os dilemas que lhes são inerentes. Procure navegar com naturalidade e confiança nesse cenário, não se deixando intimidar pelo que ocorra.

GÊMEOS: A transformação do passado em futuro não segue necessariamente esse sentido, porque o futuro existe, é real e tão determinante quanto o passado, em muitos casos se apresentando e transformando o passado com sua presença.

CÂNCER: A normalidade é pautada pela rede de relacionamentos que servem para você de referência, sejam esses de amizade, íntimos ou de trabalho, ou todos juntos ao mesmo tempo. Mudam as pessoas, muda também a normalidade.

LEÃO: Não é que deva valer tudo para conquistar suas pretensões, mas não se pode dizer, tampouco, que não se deva fazer muitos sacrifícios para se aproximar do que você deseja. É uma luta enorme, dia a dia, para a realização.

VIRGEM: O futuro, necessariamente, pouco se parece ao seu passado, e por isso é necessário que você solte as amarras que prendem sua alma a como as coisas eram feitas sempre. Nada mais será como antes, o futuro está aberto.

LIBRA: De repente, sua alma se encontra no centro do cenário que tinha imaginado, mas eis que diante da visão se apresenta o medo também, tornando a situação menos prazerosa do que deveria. Não importa, isso vai passar.