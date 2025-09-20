OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (20/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Urano em quadratura, Sol e Saturno em oposição.

Oscar Quiroga

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 05:00

A seita babilônica dos Astrólogos, também chamados de Magos, contribuiu para tornar esses conhecimentos malditos, porque eles eram pessoas ambiciosas, que cobiçavam poder, e para isso se utilizavam da capacidade de calcular os eclipses, encenando rituais complexos para enganar o povo e os imperadores, fingindo que eram eles que produziam os eclipses e não as naturais órbitas dos corpos celestes.

De certa maneira estamos numa época análoga àquela, porque certos grupos querem enganar nossa humanidade tentando afirmar o convencimento de que a inteligência artificial, produzida e subsidiada por eles, substituirá a inteligência humana, tornando o humano descartável.

A Babilônia não existe mais, e esses grupos atuais também passarão, sem conseguir subjugar nossa humanidade. Assim é a vida.

ÁRIES: Ainda que você se arme de toda a boa vontade do Universo, mesmo assim vai ficar curta para dar conta de tudo que anda acontecendo nesta parte do caminho. Melhor mesmo será você não se apegar aos resultados esperados.

TOURO: Fazer sempre seu gosto poderia parecer o melhor dos mundos, porém, desse jeito sua alma iria ficando a cada dia mais e mais ensimesmada, até chegar o tempo em que você não conheceria nada além do que seus desejos.

GÊMEOS: Aquilo que parece fácil na mão das pessoas não é porque seja fácil em si mesmo, mas porque essas pessoas treinaram tanto que desempenham suas funções como se fossem simples. Faça a sua parte e treine também.

CÂNCER: As negociações e combinados que forem feitos hoje precisarão de revisão, portanto, será melhor nada fazer de forma definitiva, apenas pontuar o que eventualmente precisa ser feito com urgência e nada além disso.

LEÃO: Aquilo que parecia seguro e combinado vai precisar de revisão, porque o cenário anda mudando com tamanha rapidez que tudo precisa ser revisto, de modo a fazer adaptações pertinentes e que tudo continue bem. Em frente.

VIRGEM: A boa vontade é imprescindível, mas não dá conta de tudo quando parece haver uma conspiração para que todos os perrengues aconteçam ao mesmo tempo. Não importa, continue em frente, transcenda essa situação. Você pode.

LIBRA: Os contratempos não precisam ser tratados como profecias do que estaria vindo por aí, são questões passageiras que precisam ser encaradas com serenidade, com a alma ciente de que vão passar sem deixar rastros. Em frente.

ESCORPIÃO: Os sorrisos sedutores são atraentes, porém, é melhor sua alma resistir nesta parte do caminho, para evitar cair em algum golpe, o qual pode ser feito sem má intenção, mas por pessoas desorientadas. Evite isso.

SAGITÁRIO: A necessidade de as pessoas se entenderem e se organizarem para atuar em conjunto não há de eclipsar a atenção que sua alma precisa ter sobre cada um dos passos nessa direção. As pessoas são naturalmente egoístas.

CAPRICÓRNIO: Tudo que se apresentar com cara de facilidade precisa de muita atenção de sua parte, porque provavelmente só mostra em primeiro lugar essa cara, para depois trazer todas as complicações que se escondem.

AQUÁRIO: A sedução e o engano andam de mãos dadas, de um jeito tão avassalador que parece até que as pessoas querem ser enganadas, desde que devidamente seduzidas. É um jogo difícil de transcender, requer sabedoria.