Horóscopo de sábado (22/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto minguante em Capricórnio.

Oscar Quiroga

Publicado em 22 de março de 2025 às 05:00

Hoje é a máxima aproximação de Vênus a nossa Terra, um fenômeno que não pode ser visto, porque a luz do Sol ofusca todas as outras, mas em Astrologia pouco importa que algo possa ser visto a olho nu, as potências cosmogônicas são invisíveis aos olhos físicos e não por isso são menos reais, ao contrário, "o essencial é invisível aos olhos". >

A simbologia de Vênus é associada à beleza aparente, mas a virtude invisível que nos permite apreciar a beleza é a lucidez, porque sem ela poderíamos estar diante do Arcanjo levitando e mesmo assim não o perceberíamos, já que nossa mente estaria distraída.>

Portanto, se amas a beleza, se a ela rendes teus sentidos, procura desenvolver lucidez em todos teus raciocínios e lucubrações, porque só a lucidez te permitirá enxergar beleza no ouro e no barro.>

ÁRIES: Nem sempre dá para nos associarmos exclusivamente com as pessoas que nos agradam, em muitas partes do caminho é preciso negociar com os demônios, porque esses se integram aos nossos planos e precisam ser respeitados.>

TOURO: Quanto menos tempo você gastar em lamúrias, mais tempo sobrará para você avançar nem que seja um pouquinho na direção de suas pretensões. A vida não está fácil para ninguém, não sei se você já percebeu.>

GÊMEOS: Quanto mais sua alma ficar exposta, mais críticas choverão sobre você, mas em vez de você tomar isso como um sinal negativo, pense que se suas palavras não fossem substanciosas, seria acolhidas com total indiferença.>

CÂNCER: Por mais que você se apegue à sua vida tranquila e sossegada, ao mesmo tempo sua alma busca experiências intensas, que façam alguma diferença, e para as viver você vai ter de ir além da zona de conforto tão amada.>

LEÃO: Procure deixar de lado as teorias complicadas com que sua alma busca entender o que acontece, e atenha-se estritamente ao que você perceba, porque não há método melhor de conhecer a realidade do que a percepção.>

VIRGEM: O nível de complexidade desta parte do caminho talvez desanime um pouco sua alma, mas essa condição há de ser superada por você o mais rapidamente possível, já que apesar do temor, você dará conta de tudo. Certeza.>

LIBRA: A solidariedade parece um investimento sem retorno, diz o egoísmo empedernido, porém, na prática não há nenhuma prova de que o egoísmo produza benefícios, ao contrário até. Chegou a hora de se atrever à solidariedade.>

ESCORPIÃO: Consolide seu lugar de segurança e conforto antes de começar a sair em busca da satisfação de outros desejos, para os quais você teria de sacrificar sua segurança e conforto. Por enquanto fique na zona de conforto.>

SAGITÁRIO: O mundo pede foco, mas nem sempre esse é necessário. Para sua alma, neste momento, não seria bom definir qualquer coisa que o valha, mas, ao contrário, se manter no jogo aguardando que as coisas se estabilizem.>

CAPRICÓRNIO: Sempre haverá uma ponta de dúvida na alma sobre se o caminho escolhido foi o melhor possível, mas neste momento, por exemplo, essa dúvida deve ser desconsiderada, porque agora é a hora de definir o futuro.>

AQUÁRIO: Mantenha o dinamismo, mesmo que pareça que sua atividade não tenha um foco específico, e se disperse em muitos assuntos aleatórios. Prefira a dispersão a se obrigar a manter um foco estável em algo específico.>