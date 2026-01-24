OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (24/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Áries.

Oscar Quiroga

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 05:00

Enquanto a Lei do mais Forte parece adquirir seu momento na história, produzindo efeitos contundentes que parecem dar a razão àqueles que por ela advogam, há sempre um detalhe pequeno que coloca tudo em risco.

Acontece que, se por um lado parece admirável que com força e brutalidade as coisas se resolvam, pelo outro acontece que ninguém, mas ninguém mesmo aprecia ser oprimido, e o desconforto com a opressão pode não se manifestar de imediato, mas fica por aí, ruminando nas vísceras dos oprimidos, que aguardam pelo momento oportuno de explodir e contrariar o que os contraria.

Quando será essa explosão é imprevisível, mas como em nossa época tudo é mais rápido do que na antiguidade, a qualquer momento a civilização virará barbárie, em busca de reconstituir a ordem social.

ÁRIES: As discórdias são desgastantes, mas algumas são imprescindíveis, porque representam a oportunidade de você lutar pelos seus direitos. Cada uma dessas lutas legítimas agrega ao somatório de uma civilização melhor.

TOURO: Invista toda sua energia em fazer acontecer seus intuitos, mesmo que aparentemente o cenário não seja o mais propício possível, porque na medida de seu avanço as coisas irão se acertando da melhor forma possível.

GÊMEOS: As certezas são confortáveis, mas precisam ser revistas de tempos em tempos para não se transformarem em preconceitos que impedem a ampliação do conhecimento. É preciso passar em revista todas suas certezas.

CÂNCER: No mundo ideal ninguém teria de reclamar seus direitos, porque esses estariam naturalmente assegurados e seriam inquestionáveis. Porém, o mundo em que existimos está verdadeiramente muito longe de ser o ideal, não é?

LEÃO: As discórdias ficam um tanto mais evidentes do que o habitual, mas isso há de ser motivo de celebração, porque sinaliza que as soluções estão em andamento, e que foram tocados pontos nevrálgicos nesse sentido. Em frente.

VIRGEM: No exato momento de você perceber uma oportunidade, evite hesitações, siga em frente, porque mesmo que o movimento seja atrapalhado, os resultados compensarão o eventual ridículo que seja feito.

LIBRA: Faça do seu jeito e de acordo com a intensidade de seus desejos, porque assim você testará sua força. Num momento em que as pessoas parecem se focar em outras questões aleatórias, você avançará bastante. Em frente.

ESCORPIÃO: É tentador erguer a voz e bater na mesa, porque a alma imagina que com essas atitudes as pessoas prestariam mais atenção, mas na prática acaba acontecendo o contrário, porque elas resistem e aí começa a briga sem fim.

SAGITÁRIO: Palavras duras demonstram impaciência, e provocam atrasos desnecessários. Evidentemente, algumas verdades precisam ser postas sobre a mesa para serem tratadas com sinceridade, porém, evite a agressividade.

CAPRICÓRNIO: A alma reconhece que nenhum objeto exterior conseguirá produzir o bem-estar que os sentimentos subjetivos provocariam, mas de vez em quando é preciso ter um apoio externo para melhorar os sentimentos.

AQUÁRIO: Às vezes é preciso chutar o balde, não porque essa atitude viria a solucionar qualquer coisa que o valha, mas porque passou tanto tempo com algo atravessado na garganta e corpo que a explosão se torna inevitável.