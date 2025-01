OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (25/1); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Marte em trígono.

Não sei se todos os males vêm por bem, há males que são insistentes, que mesmo tendo sido derrotados há milhares de anos continuam mesmo assim arrotando ressentimento. É o caso da organização da civilização em castas, as quais, o mal argumenta, deveriam aceitar seu destino com humildade e se adaptar às condições predominantes. >

Não importa quanto esforço se faça, a civilização não voltará nunca mais ao estado em que as castas eram definidas geneticamente, uns nascidos para estar perto do Divino, outros para militarmente proteger o sistema de castas, outros para se dedicarem ao comércio, outros para serem mão de obra, e ainda outros, intocáveis e miseráveis.>

Quanto mais a mobilidade social continuar sendo incentivada, mais a civilização se sintoniza com o espírito do futuro.>

TOURO: As pessoas são egoístas por inércia, e demoram muito para se motivarem a unir forças e serem maiores do que seriam contando apenas com os recursos individuais. Por isso, todas as pessoas precisam de motivação.>