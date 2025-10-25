Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Horóscopo de sábado (25/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Saturno em trígono

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 05:00

A verdade não depende de tua versão nem muito menos do teu ponto de vista, não há de se confundir a perspectiva da visão com a realidade em si mesma. A verdade é aquilo que resiste a quaisquer tentativas de distorção, o último refúgio dos que buscam ter uma visão imparcial.

A alternativa da verdade será sempre uma ficção, às vezes tão bem elaborada que seja difícil a distinguir da verdade, mas uma coisa as diferencia, enquanto a verdade continua sendo a mesma ao longo do tempo, a ficção perde força porque as pessoas se desinteressam dela.

A verdade, definitivamente, não é relativa a nenhum ponto de vista, porque é aquilo que existe mesmo quando não houver testemunhas para a perceber, por exemplo, uma árvore que cai no meio da floresta amazônica faz barulho mesmo que não tenha ninguém para ouvir.

ÁRIES: Procure construir ideações se atendo aos mínimos detalhes do que você imaginar, porque agora é quando a alma precisa de elementos concretos para a tentativa futura de passar as ideações à prática. Em frente.

TOURO: Quando as pessoas dão o exemplo do que elas aconselham, é a elas que você deve dirigir toda sua atenção e tentar se aproximar o quanto possível, porque são do tipo que não perde tempo com conjecturas fantasiosas.

GÊMEOS: Fazendo pouco, mas fazendo bem, prestando atenção aos detalhes e ainda por cima com a alma cheia de alegria, essa seria a atitude ideal para aproveitar ao máximo a oportunidade que o céu oferece neste momento. É por aí.

CÂNCER: Desejos são sempre urgentes, e demandam satisfação. Porém, sua alma não é obrigada a satisfazer todos, porque, inclusive, nem haveria tempo suficiente para tanto. É hora de selecionar direito quais satisfazer.

LEÃO: No íntimo de sua alma você sabe muito bem o que precisa ser feito e não falta vontade nesse sentido. Acontece apenas que realizar sua vontade provocaria distúrbios de imediato, e por enquanto é melhor evitar isso.

VIRGEM: Se você quiser fechar um acordo com alguém, sobre uma questão que achar relevante e valiosa, este é um momento propício para tomar essa iniciativa sem, no entanto, haver resultados imediatos. Tenha isso em mente.

LIBRA: De alguma maneira misteriosa, de repente as coisas se acertam, talvez não como passe de mágica, porque enquanto isso você continuou fazendo sua parte, mas com resultados que não eram esperados, de tão bons que são.

ESCORPIÃO: Fazendo a coisa certa, não haverá problema algum, porém, qual seria a coisa certa? Eis que entra o discernimento em ação, a capacidade mental de selecionar o que importa dentre o turbilhão de pensamentos inúteis.

SAGITÁRIO: Nesta parte do caminho é preferível você demorar a decidir qualquer coisa que o valha do que se precipitar a qualquer sentido, só com o intuito de se livrar da responsabilidade. A demora, neste caso, seria benéfica.

CAPRICÓRNIO: Pensar, a mente pensa o tempo inteiro, porém, pensar bem, isso é algo que acontece raramente, porque aí não se trata de deixar a mente solta, mas de a conduzir de acordo com a vontade, no rumo escolhido. Pensar bem.

AQUÁRIO: Nem sempre é divertido fazer a coisa certa, porque em geral esse sentido é suprido pelo cumprimento das obrigações e deveres. Porém, sendo a coisa certa, ainda que a alegria não seja futura, ela será futura.

PEIXES: Agora é hora de fazer o certo, mas se por essas coisas dos equívocos emocionais e mentais você fizer algo errado, o certo será consertar o mais rapidamente possível tudo para não provocar comoções desnecessárias.

Mais recentes

Imagem - Em meio a impasse, Rui Costa sugere pesquisa para definir candidatos ao Senado da base petista

Em meio a impasse, Rui Costa sugere pesquisa para definir candidatos ao Senado da base petista
Imagem - A operação andina, o petista na mira da PF e as obras de papel reeditadas por Jerônimo

A operação andina, o petista na mira da PF e as obras de papel reeditadas por Jerônimo
Imagem - Mineração baiana retoma terceiro lugar em faturamento no Brasil

Mineração baiana retoma terceiro lugar em faturamento no Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada