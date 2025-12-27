OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (27/12); veja previsões para seu signo

Datas estelar: Lua quarto crescente em Áries.

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 05:00

Sugiro que faças o mais importante voto para ser praticado todos os dias do novo ano gregoriano que se avizinha, o voto de que o medo não seja mais o fundamento de tuas decisões e que, ao contrário, a alegria seja tua estrela guia, a luz que norteia tuas ações.

Com menos medo e mais alegria conhecerás o verdadeiro sentido da liberdade, e até os erros que cometas, inevitáveis, serão mais fáceis de consertar, porque enquanto o medo te engana com perspectivas apocalípticas, a alegria te abre os olhos para a graça da vida.

O medo te convence de que nascer neste planeta seja uma desgraça, porque se sofre o tempo inteiro, enquanto a alegria te dá todas as razões e elementos para comprovar que nascer humano entre o céu e a terra é a verdadeira Graça.

ÁRIES: Houve avanços evidentes durante este ano que se encerra, e que se encerra apenas por questões fiscais, porque do ponto de vista existencial há apenas uma solução de continuidade entre o antes e o depois.

TOURO: A esperança é a última que morre e também é a primeira a renascer das cinzas do que teria parecido o fim do mundo. Procure se focar em dar continuidade a tudo que sua alma anseia, em vez de se focar no início de ano.

GÊMEOS: Suspeitar que a segurança que certas pessoas transmitem não seja condizente com a realidade é algo que mereceria um tanto mais de investigação, mas o cenário não está para isso, portanto, melhor deixar passar.

CÂNCER: A dispersão que acontece neste momento não passa despercebida à sua alma, e se prontifica a fazer o possível para arrumar o que outras pessoas deveriam. É bom prestar serviço, mas cuide para sua alma não ser explorada.

LEÃO: A boa vontade é muito boa, e quando as pessoas estão com o coração receptivo ela opera milagres, porém, acontece também o contrário quando a boa vontade se depara com o mau humor recalcitrante de algumas pessoas. Cuidado.

VIRGEM: Seu exemplo não passará inadvertido, tanto pelas pessoas que querem seu bem como para as outras também, que é preferível nem mencionar. Seus avanços provocam e provocarão um fuxico, e isso é bom sinal.

LIBRA: Evite complicações desnecessárias, siga pelo caminho que brindar a você com serenidade, e procure, dentro do possível, irradiar esse estado de ânimo, para contagiar as pessoas com que entrar em contato. É por aí.

ESCORPIÃO: Suas convicções podem eventualmente estar muito bem fundamentadas, mas isso não quer dizer que será fácil transmitir algum tipo de verdade a essas pessoas que também têm convicções muito bem fundamentadas.

SAGITÁRIO: As boas intenções que nunca são colocadas em prática servem de pavimento ao caminho do inferno. Boas intenções são muito boas, mas essas precisam motivar ações eficientes que demonstrem ser mais do que intenções.

CAPRICÓRNIO: Para não arrumar encrencas desnecessárias e contraproducentes, melhor seria que você observasse à distância as atitudes estúpidas de certas pessoas, não fazendo nem o mínimo ademão de intervir.

AQUÁRIO: A maioria das pessoas parece que nasceu sábia, porque tem resposta para tudo. Porém, se você observar direito o comportamento delas, nenhuma atitude corresponde a essa sabedoria teórica que elas apregoam.