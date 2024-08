OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (30/8); veja previsões para seu signo

Olha bem, é legítimo que passes teu tempo subjetivo e objetivo encontrando maneiras de progredir e "ser alguém", mas se esse movimento não contemplar simultaneamente a melhoria dos relacionamentos em que te envolves nem tampouco o bem geral de todas as pessoas, então a legitimidade do processo será pervertida pelo autocentramento.

Nosso reino não é um conjunto de indivíduos tendo de se relacionar acidentalmente enquanto todos vivemos cada um por si, abandonados à própria sorte. Nosso reino humano é um organismo único, onde todas as pessoas estamos vinculadas pelo mesmo destino, ao qual só se pode ter acesso através de um movimento intencional, alimentado pelo livre arbítrio, e é somente no que temos todos em comum que se pode encontrar o verdadeiro progresso e distinção.

ÁRIES: Há assuntos que merecem reflexão em conjunto, através de conversas que não devem ser meramente racionais, mas feitas com o coração na mão, de forma aberta, sincera e transparente. Só falta combinar isso com as outras pessoas.

GÊMEOS: É importante a solidariedade, mas há de ser empreendida com uma boa dose de sabedoria, porque as pessoas são folgadas e se você se dispor a assumir responsabilidades que não são suas, é certo que elas se acomodarão.

CÂNCER: Com certeza, é impossível encontrar respostas plausíveis para todas as atitudes que a alma toma, porque em muitos casos essas são frutos de impulsos que nem sequer valeria a pena analisar. Viver é preciso.

LEÃO: Preserve sua saúde mental diante dos devaneios inconsistentes que as pessoas usam para pressionar você a tomar as iniciativas. Cuide para não se deixar convencer a fazer nada que exponha demais você. Evite a vulnerabilidade.

VIRGEM: Faça o possível para estimular as pessoas a saírem do estado de inércia em que se encontram, mas procure fazer isso com distanciamento suficiente para que, eventualmente, sua alma não seja contaminada com essa inércia.