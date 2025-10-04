OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (4/10); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Saturno em quincunce.

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 05:00

Nenhuma oportunidade se perde, todas se renovam ao longo do tempo, mas seria melhor que todos fôssemos mais atentos e estivéssemos de prontidão para aproveitar as oportunidades que a vida, com sua graça e generosidade, nos oferece o tempo inteiro

Contudo, na maior parte da existência estamos perdidos em nossa ignorância espiritual, e ainda por cima fingimos que estamos no controle, que temos tudo dominado, que fazemos tudo direito ao nos dedicarmos exclusivamente a cumprir as regras do mundo econômico.

Temos, sim, de fazer isso, mas não de forma exclusiva, precisamos todos decifrar a parte que nos toca desse mistério que chamamos de Vida, essa é nossa epopeia espiritual, não necessariamente religiosa, porque a religião não é a detentora exclusiva da espiritualidade.

ÁRIES: É importante e valioso ouvir conselhos e orientações, porque assim sua alma equilibra o jogo. Porém, há horas, como agora, em que sua alma precisa seguir pela linha intuída, mesmo que para isso você contradiga todo mundo.

TOURO: As pessoas mandam fazer e parece que fosse fácil, porém, quem está na linha de frente, colocando em prática as ordens, percebe que essa facilidade não existe. Se você estiver na linha de frente, rejeite comentários.

GÊMEOS: Fazer do seu jeito seria mais divertido, mas há obrigações que precisam ser cumpridas, protocolos e etiquetas que servem para o mundo enxergar em você algo mais do que uma molécula saltitante cheia de criatividade.

CÂNCER: Pequenos movimentos serão mais eficientes do que você se lançar a pretender resolver tudo de uma só tacada. Talvez você não veja resultados, porque de imediato não os haverá, mas plantará a semente. Isso importa.

LEÃO: Assuntos difíceis precisam ser postos sobre a mesa, mas seria melhor que você fizesse esse movimento com a alma desapegada dos resultados, porque por enquanto a perspectiva real é a de encontrar impedimentos.

VIRGEM: Se alguém por aí desrespeitar você e não levar a sério suas pretensões, pois então terá chegado a hora de você, com toda a elegância do mundo, deixar essa pessoa na geladeira e continua em frente com o ardor da alma.

LIBRA: Seria ingênuo de sua parte achar que vai dar conta do recado facilmente, porque nesta parte do caminho seria melhor observar que certos detalhes complicariam a cena. Observe, estude o terreno, só depois aja.

ESCORPIÃO: Cair na tentação de fazer uso de artimanhas para garantir suas pretensões seria se destinar a, depois, constatar que não teria valido a pena o movimento. Melhor ficar na sua e aguardar por um momento melhor.

SAGITÁRIO: As opiniões diversificadas e contraditórias acabrunham a mente em vez de esclarecer, e ainda por cima nenhuma dessas coincide com sua vontade. Cuide para passar por esse corredor barulhento com rapidez. Em frente.

CAPRICÓRNIO: Entre a teoria e a prática sempre há um hiato, que sua alma há de dosar para que não se transforme em abismo, porque o propósito essencial de todo ser humano é construir uma ponte entre alma e personalidade.

AQUÁRIO: Sempre haverá por aí pessoas tentando diminuir seu valor, porque na verdade elas não se sentem grande coisa e a única maneira que encontram para se dar importância é tratar as outras com desdém. Não sabem o que fazem.