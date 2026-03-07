OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (7/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio beija a Terra, Vênus e Netuno em conjunção.

Oscar Quiroga

Publicado em 7 de março de 2026 às 05:00

Hoje é o ápice do que se chama de retrogradação de Mercúrio, o momento em que esse planeta se aproxima mais da Terra, e se estivermos lúcidos e transparentes por aqui, desfrutaremos do evento conseguindo resolver os problemas complexos que temos de administrar.

Ao mesmo tempo, a conjunção de Vênus e Netuno denota ser oportuno nos lançarmos despreocupadamente e com valentia ao futuro que seria impossível realizar de imediato, mas que pela imaginação pode ser experimentado nem que seja por um instante fugaz, que por ser um fragmento da eternidade serve para nos confortar por muito tempo.

Ser humano é uma experiência muito complexa que se dá simultaneamente em inúmeras dimensões diferentes, algo que requer muita presença de espírito para ser desenvolvido da melhor maneira possível.

ÁRIES: Nesse mundo que parece ter enlouquecido de vez não é muito saudável se apresentar de forma cordata, porque isso chocaria e provocaria resistências. No jogo da loucura do mundo, também vale cometer loucuras.

TOURO: Dar certo ou dar errado são expectativas que, a esta altura do jogo, só provocam ansiedade. Portanto, é melhor se dedicar a andar pelo caminho com a maior qualidade possível, desfrutando da vista e dos acontecimentos.

GÊMEOS: As pessoas certas estão em falta, mas como sua alma precisa, nesta parte do caminho, articular alianças para haver mais colaboração, isso terá de ser feito com as pessoas meio tortas que se encontram disponíveis.

CÂNCER: É difícil discernir a diferença entre sonhos e fantasias, mas há uma oportunidade em andamento para o fazer na prática. Procure se dedicar ao que estiver ao seu alcance, mesmo que em nome das supostas fantasias.

LEÃO: Sua alma acompanha o espírito dos tempos e, por isso, grandes mudanças na sua visão de mundo se operaram aos poucos nos meses anteriores, e a partir de agora começa a se assentar outra realidade em você.

VIRGEM: Diante dos acontecimentos, não vale mais a pena seguir os planos que tinha desenhado. Agora é importante romper com o que vinha tentando fazer e se lançar a uma aventura que envolva mais riscos, e mais recompensas.

LIBRA: Você contempla o que anda acontecendo às pessoas e teme que também aconteça a você, porém, são histórias diferentes, e isso é algo que há de ser tido em conta. Continue em frente, nesse mundo louco você há de prosperar.

ESCORPIÃO: As potencialidades que você enxerga em tudo que acontece na atualidade precisam ser passadas por uma peneira fina, para você não se comprometer com assuntos que, depois, seriam percebidos como perda de tempo.

SAGITÁRIO: Os novos começos renovam o ânimo, porque mesmo que não sejam grandes coisas, ainda assim a alma se sente jovem novamente. Isso há de servir para melhorar a natureza de seus relacionamentos também. Muito apropriado.

CAPRICÓRNIO: Ao mesmo tempo que os acontecimentos atuais desenham o fim de um grande ciclo de sua vida, também apontam para o início de novas aventuras que servirão para sua alma amadurecer e se tornar mais dona de si mesma.

AQUÁRIO: Muitas das coisas que são conversadas parecem estimular sua alma, porém, precisam ser revistas e repensadas, porque a grande maioria são fumaça apenas, e se desvanecerão por falta de apoio na realidade concreta.