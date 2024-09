OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (7/9); veja previsões para seu signo

A consciência humana só se reorienta na direção do mundo espiritual e da hierarquia Divina por efeito de um ato de livre arbítrio, só então é reconhecida a verdadeira liberdade, porque sem essa opção livre a existência humana é determinada por esse moedor de almas que se chama destino, mediante o qual as causas determinam exatamente os efeitos, sem nenhuma margem de manobra

Isso significa que o ser humano só é livre optando por ser livre, porque se não fizer opção nenhuma, a opção já foi tomada e seguirá, por inércia, pelo labirinto dos instintos e dos mais elementais impulsos, que nada têm de errado, mas que representam algo muito aquém do que nossa humanidade seria capaz de alcançar, caso se erguesse e reorientasse a consciência na direção do mundo espiritual e da hierarquia Divina.

ÁRIES: Tudo continua indo da melhor maneira possível, mas não do seu jeito, e sim do jeito que a vida dispõe, com seus inerentes mistérios. É hora de você se exercitar na entrega incondicional a esse mistério, que é a vida.

GÊMEOS: Afinal, as coisas acontecem da melhor maneira possível, mesmo que essa maneira contrarie suas expectativas. É que a vida será sempre maior do que a capacidade humana de a entender, e só nos resta nos entregar a ela.

LIBRA: As dificuldades do caminho não são castigos que sua alma deva temer, são testes de resistência que você tem total capacidade de vencer, desde que os encare com aquele espírito infantil que brinca com tudo e com todos.