OSCAR QUIROGA

Horóscopo de sábado (8/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Câncer em conjunção a Marte.

No dia que festeja internacionalmente a feminilidade o céu não poderia estar mais masculino, mas nada vai em detrimento a essa polaridade cósmica sem a qual o Universo inteiro deixaria de se movimentar, porque o feminino, que foi transformado em artigo neutro como espírito santo no ocidente, é a inteligência que em tudo e em todos nós nos propele na direção da experimentação, de conhecer a realidade através do uso de todas as faculdades objetivas e subjetivas de que somos feitos. >