Horóscopo de segunda (10/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: De manhã, a Lua míngua em Câncer, à tarde em Leão.

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 05:00

Quando será que a glória da Vida superará em encanto e atração o medo da morte, que se dissemina através de todos teus temores de perdas, de falta de reconhecimento, de inferiorização?

Quando será que tua alma começará a se orientar pelo ardor de conquistar o que pretende, em vez de se apequenar diariamente e se distrair combatendo demônios que supostamente impediriam a conquista?

O único verdadeiro obstáculo para existires te orientando pela glória ardorosa da Vida é tua própria decisão íntima de confiares mais em que o temor à punição divina possa te proteger contra todos os males, do que confiar em que, apesar de todos os males existentes, tua verdadeira proteção consiste em te lançar atrevidamente a viver com ardor, invocando para ti a Graça da Vida, sempre tão próxima e tão distante também.

ÁRIES: Há dias em que a alma pretende se lançar ao Infinito sem nenhum resguardo, na loucura mesmo, e há algo de sagrado nesse movimento, porque a Vida desconhece limitações, ela funciona sempre se manifestando com plenitude.

TOURO: Essas coisas bobas que irritam sua alma são bobas mesmo, porém, a irritação as faz parecer importantes, como se fossem o argumento que faltava para você explodir e armar o barraco. Nada bom resultaria disso, né?

GÊMEOS: Tudo depende de como as coisas são pedidas, não é? Em muitos casos as pessoas, desesperadas e enlouquecidas como andam, se manifestam de uma maneira que acaba sendo ofensiva, quando não agressiva. Isso estraga tudo.

CÂNCER: Há quem se aproxima de você por interesse, e isso não há de ser considerado uma situação negativa, porque assim são os relacionamentos humanos, complexos e cheios de vieses. É o caso de saber se isso interessa a você.

LEÃO: Essas ideias que sua alma anda matutando são sedutoras e produzem emoções intensas, porém, é preciso agir com bom senso nesta parte do caminho, para não desconsiderar o tempo necessário para que tudo saia como esperado.

VIRGEM: Essa inquietação toda que faz sua alma ter vontade de chutar o balde há de ser administrada com sabedoria, porque representa o pressentimento de mudanças que estão por vir, mas ainda estão muito imaturas.

LIBRA: As palavras andam cortantes, porque as pessoas andam impacientes, sem saber o que dizem, nem se o momento seria apropriado para falar as verdades que estão atravessadas na garganta. É algo para se administrar com cuidado.

ESCORPIÃO: Faça as manobras necessárias para ter mais domínio sobre seus recursos materiais e eventual patrimônio, porém, cuide também para que esses movimentos não tornem sua alma obsessiva ao ponto de não enxergar mais nada.

SAGITÁRIO: A impaciência quer tomar as rédeas da consciência e fazer o diabo. Os resultados são imprevisíveis, não há como saber antecipadamente se o movimento seria uma loucura insana, ou se haveria sabedoria envolvida.

CAPRICÓRNIO: É preciso fazer sacrifícios, esses são inevitáveis e não precisam ser encarados como um sofrimento a mais na sua vida. Os sacrifícios representam as prioridades que sua alma outorga aos acontecimentos.

AQUÁRIO: Você testemunha as pessoas aprofundando divisões, conflitos e desentendimentos e enquanto se distanciam umas das outras, todas perdem. Não há data para acabar esse estado de coisas, mas deve servir para alguma coisa.