OASCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (1/4); veja previsões para seu signo

E Mercúrio volta a se aproximar da Terra, para dar motivo de apreensão aos que, ingênua ou neuroticamente, acreditam na desinformação, tanto quanto para, também, ser assunto de piada e ironia, e como se isso fosse pouco, ainda por cima brinda com justificativa para as trapalhadas que nossa humanidade comete aqui na Terra.

Enquanto isso, Mercúrio e a Terra são impassíveis, seguem em suas órbitas seguras, apoiadas no firmamento, dando fundamento e sustentação a todo movimento de consciência que anseie sair da caixinha do ponto de vista e se entregue confiante aos rios de Vida que circulam no infinito das dimensões cósmicas e no infinitesimal das estruturas atômicas.