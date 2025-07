QUIROGA

Horóscopo de segunda (14/7); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Peixes

Na hora em que encostamos a cabeça no travesseiro e nos preparamos para embarcar no mundo dos sonhos se apresenta a nós a solidão na qual nos enredamos em dilemas, dúvidas, culpas, remorsos e por aí vai uma lista enorme de condições que pegam fogo nesse mundo invisível em que existimos paralelamente ao exterior visível de nossa personalidade.>

Nessa solidão existencial se tomam as decisões mais importantes, elaboramos propósitos e resoluções que levamos à prática durante a vigília, cientes, apesar de bastante inconscientes, de que não há como terceirizar a construção do destino, porque mesmo sendo essa uma responsabilidade da qual formalmente tentamos fugir, buscando culpados para nossa condição, na hora de colocar a cabeça no travesseiro, descobrimos a verdade, nós estamos a sós com nosso destino.>