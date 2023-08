Horóscopo de segunda (14/8); veja previsões para seu signo

Despertar e sentir-se um bagaço, com a ansiedade corroendo a confiança de que a vida é uma continuidade eterna, mas que estamos sempre à beira do abismo, em perigo de perder tudo que mais nos interessa e que se insinua como amor, mas que é basicamente apego, muitas vezes nos apegando, como neste caso, a condições que nos são adversas, mas que por ser conhecidas e familiares, nos apegamos a elas.



Pois bem, uma coisa posso te afirmar daqui da minha humilde experiência de um milhão e meio de anos, a ansiedade é uma mentirosa contumaz, mas nós acreditamos em mentiras, acreditamos em glamour e em dinheiro, toda nossa fé se volta a esses semideuses. Isso se cura aspirando às coisas mais nobres e elevadas, e nos agarrando a elas com a mesma ardorosa confiança com que nos agarramos ao glamour e ao dinheiro.

ÁRIES: O entusiasmo é muito bom, porém, nesta parte do caminho é preciso fazer as coisas com máxima ordem e organização, porque é necessário sua alma ter domínio sobre a sequência de acontecimentos que se desenha por aí.

TOURO: Nada será como antes, nunca mais, e isso há de encontrar um lugar em seu coração para ser aceito com naturalidade, e entusiasmo inclusive, porque o futuro não é apenas desejável, é um futuro completamente possível.

GÊMEOS: As conversas vão mal, porém, a despeito desse estado de coisas sua alma segue em frente com confiança, e não poderia acontecer nada melhor do que isso, porque, no fim, você comprovará o que por ora parece fantasia.

CÂNCER: Vale a pena preservar os bons relacionamentos, mesmo que esses sejam pautados exclusivamente por interesses, e o bom trato seja mero resultado desses. As discordâncias acontecem, mas podem ser resolvidas. É assim.

LEÃO: Os assuntos que foram tratados dentro dos devidos protocolos serão bem-sucedidos, e os que ficaram à margem disso se tornarão pontas soltas que, depois, poderão ser amarradas devidamente. Não há nada do que se preocupar.

VIRGEM: Ainda que você não entenda o que aconteça e que, por isso, seja difícil aceitar o andamento das coisas, mesmo assim cumpra sua parte, porque no futuro próximo você verá que tudo vira ao seu favor. É uma grande aposta.

LIBRA: Se for para julgar pelo teor das circunstâncias, dá a impressão de que tudo daria errado, mas a despeito disso há na alma uma confiança inabalável que avisa com clareza que não há nada do que se preocupar. Em frente.

ESCORPIÃO: Talvez as coisas sejam muito diferentes do que você esperava, porém, se você não permitir que a frustração obscureça sua visão, perceberá rapidamente que não poderia ter acontecido nada melhor. Reviravoltas.

SAGITÁRIO: Procure cumprir o papel que lhe toca nesta parte do caminho sem se apegar aos resultados, apenas o fazendo porque é sua parte e nada mais. Você verá que essa atitude faz você descobrir uma serenidade inusitada.

CAPRICÓRNIO: Entre uma angústia e a outra assoma uma ponta de confiança, porque sua alma é capaz de enxergar mais longe. Procure não se exaltar demais nem tampouco se deixar contaminar pelo desânimo reinante. Realismo.

AQUÁRIO: É tudo uma questão de confiança, seguir em frente ou não depende inteiramente de o quanto você confiar nos seus sentimentos, a despeito de não haver provas concretas de que o que você sente seja um pressentimento.