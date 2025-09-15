OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (15/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Vênus e Marte em sextil.

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 05:00

Quando crianças tememos a escuridão e quando adultos tememos a luz, porque a escuridão nos amedronta o desconhecido, enquanto a luz nos apresenta o que sabemos, mas não queremos reconhecer.

Viver com medo é a vergonha humana, uma condição que nos apequena e corrói a grandeza para a qual nos sentimos destinados e, francamente, ninguém merece existir assim, é infra-humano, porém, ao mesmo tempo é a nota dominante da realidade, e quanto mais medo é sentido, para que a vergonha não seja declarada ela é disfarçada de brutalidade.

O medo e a sua irmã, a vergonha, não se superam de um dia para outro, mas com muito cuidado, carinho e compreensão amorosa, não apenas para conosco mesmos, como também para com todas as pessoas com que nos relacionamos, que também experimentam o mesmo.

ÁRIES: Teoricamente, o que é bom para a maioria seria bom para você particularmente também, porém, essa regra não há de ser aplicada de forma indiscriminada, porque para a satisfazer você teria de conceder demais.

TOURO: Aos poucos, mas com vigor e assertividade, você precisa dar conta de tudo, de todas as tarefas, das responsabilidades que assumiu e também das promessas que empenhou. Parece muito, mas aos poucos tudo será feito. Em frente.

GÊMEOS: Escolha as opções mais divertidas e leves para navegar por este dia, faça com que cada gesto e atitude produzam alegria, não apenas para si como também para todas as pessoas com que você entrar em contato. Alegria.

CÂNCER: Faça o que seja mais seguro e que deixe sua alma mais confortável com a situação, porque desse jeito, mesmo que a situação seja complexa e de difícil solução, você navegará com mais soltura no meio dela. Sem problemas.

LEÃO: Suas palavras têm força e isso precisa ser tido em conta, porque em muitos casos você não mede direito o impacto que suas palavras provocam, e depois não sabe o porquê de as pessoas reagirem do jeito que o fazem.

VIRGEM: Importante você guardar segredo sobre seus verdadeiros planos e conversar com as pessoas lhes dando a razão, mas também continuar em frente com suas próprias estratégias. Isso poupará você de muitos contratempos.

LIBRA: Com a ajuda de pessoas improváveis, você sairá dessa espécie de atoleiro, que nem mereceria ser chamado assim, porque não passa de um tempo de pequenos, mas diversos, contratempos. Confie em seu taco, está tudo certo.

ESCORPIÃO: Mesmo que sua alma se sinta tentada a seguir em frente, procure ganhar tempo para amadurecer ainda mais o que pretende fazer. O tempo não se pode perder, porque não é uma coisa, é a matéria prima do destino.

SAGITÁRIO: Faça contatos, circule pelo ambiente social, atraia a atenção das pessoas sobre seus intuitos, porque nesta parte do caminho é mais provável que você encontre as almas certas para acompanhar seus passos. Estão por aí.

CAPRICÓRNIO: Ainda que pareça difícil, siga em frente, porque se você sucumbir ao temor e deixar de fazer o que é disponível, não saberá quando aparecerá a próxima oportunidade de dar conta de tudo. Aproveite a chance.

AQUÁRIO: O entusiasmo alheio serve de suporte também para que você adote uma postura mais leve e alegre, a despeito de não haver sequer grandes razões para isso. A alegria não precisa de razões, ela é o objetivo em si mesmo.