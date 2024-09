OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (16/9); veja previsões para seu signo

Somos a máscara social com que somos identificados na civilização, a máscara conhecedora das leis, das finanças e das formalidades necessárias para ascendermos na escala social, e não há nada de desprezível por sermos essas máscaras, é apenas parte do jogo.

A outra parte do jogo é que também somos um ser invisível, mas não por isso menos real, que precisa resolver dilemas na intimidade dos pensamentos e do coração, e que por mais terapias que façamos na tentativa de compartilhar o que sentimos e pensamos, ainda assim estamos sós na hora em que colocamos a cabeça no travesseiro.

ÁRIES: Encontrar os instrumentos e ferramentas adequadas para fazer o que pretende parece mais difícil do que é, porque nesta parte do caminho há dispersões que desviam a atenção para assuntos aleatórios sem importância.

TOURO: Seria melhor que todo mundo se entendesse e não fosse necessário fazer intervenções duras para ajustar o movimento, porém, as coisas são como são, e nem sempre são do jeito que a gente gostaria. É o princípio da realidade.

ESCORPIÃO: A alta rotatividade das pessoas que passam pela sua vida neste momento dá um pouco de vertigem, mas o cenário precisa ser encarado com espírito criativo, porque as potencialidades envolvidas são muito interessantes.

SAGITÁRIO: De acordo com as possibilidades e com o alcance de seu entendimento sobre as leis da vida, faça o melhor nesta parte do caminho. Dependa mais de sua boa ou má vontade do que da natureza das circunstâncias.