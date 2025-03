OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (17/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua míngua em Escorpião.

Publicado em 17 de março de 2025 às 05:00

Quando somos coagidos violentamente pelos criminosos, na ponta da arma e aos gritos, o efeito traumático é evidente, porém, há outra forma, mais insidiosa e sutil de sermos engambelados pelos criminosos, que é quando se apresentam a nós sedutores, cheios de sorrisos e cordialidade, nos seduzindo para cair no golpe. >

O efeito traumático desse tipo de abordagem criminosa é muito mais profundo e duradouro do que o resultado da violência, porque toca no nervo mais profundo da alma, semeando desconfiança na empatia e no bom trato que buscamos consolidar nos relacionamentos sociais.>

Discernimento é necessário para distinguir sorrisos falsos dos verdadeiros, e presença de espírito também, para transcender esta época, em que o crime deixou de ser exceção, para se transformar na regra.>

ÁRIES: São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo que em alguns momentos a alma parece ficar congestionada, sem saber que rumo tomar. Não se preocupe, está tudo indo da melhor maneira possível, mesmo que não pareça.>

TOURO: O dia em que o ser humano conseguir celebrar o sucesso alheio como se fosse o próprio será o dia, também, em que o mundo começará a funcionar de acordo com os padrões ideais que todo mundo venera, mas poucos praticam.>

GÊMEOS: Na maior parte do tempo as pessoas prometem mais do que são capazes de cumprir, porque confundem narrativas com realidade concreta. Isso pode ser inofensivo muitas vezes, mas não agora. Agora é hora de realizar.>

CÂNCER: Enquanto o corpo e a personalidade estão amarrados à vida cotidiana através de compromissos, a alma pode continuar viajando longe, sem nenhum tipo de amarra. Aproveite este momento para viajar longe na imaginação.>

LEÃO: O problema não está no que acontece, o problema está no contraste entre o que acontece e o que sua alma sabe que deveria acontecer. Administrar esse contraste sem sofrer desgaste demais é sua missão imediata.>

VIRGEM: Mesmo que as pessoas que se apresentam nesta parte do caminho não sejam simpáticas logo de cara, ainda assim procure se aproximar delas, porque trazem informações que, com o tempo, se mostrarão importantes.>

LIBRA: Apesar das dúvidas que pairam em sua mente, agora não é hora de lhes prestar atenção, mas continuar em frente com os compromissos assumidos, porque nesse sentido acontecerão coincidências que beneficiarão você.>

ESCORPIÃO: Você sabe, por experiência própria, que há desejos muito mais satisfatórios na imaginação do que quando realizados. É hora de você selecionar muito bem em que desejos vai investir a sagrada energia de realização.>

SAGITÁRIO: No mundo da imaginação tudo é possível, inclusive termos saudade de relacionamentos que, quando aconteciam, não eram bons, mas que a saudade os faz parecer perfeitos. Cuide para não se enganar com a imaginação.>

CAPRICÓRNIO: Você fez seus planos e esses parecem perfeitos, mas neste momento seria interessante você se permitir quebrar um pouco as regras e se deixar conduzir pelo que acontecer, pelas coincidências que se apresentarem.>

AQUÁRIO: Permita que as coincidências tomem as rédeas das decisões que você precisa tomar, porque se você se ativer exclusivamente às razões lógicas, a conta não vai fechar e você só vai se angustiar com isso. Coincidências.>