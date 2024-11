OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (18/11); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em oposição.

Ainda que o mal seja a regra e o bem a exceção, procura manter teu coração confiante, porque a verdadeira vitória do mal não consiste em ser maioria numérica, mas em que a exceção que o bem representa se acovarde e perca a confiança de que a vitória não reside na quantidade, mas na qualidade original que, independentemente do tempo que levar para prevalecer, ainda assim é isso mesmo que acontecerá.

Se teu coração representa a exceção do bem, precisas saber que tua alma não está sozinha, ela é a continuidade de uma longa sucessão apostólica que tem em ti o elo que conecta passado e futuro, e que mesmo que tua luz pareça frágil e hesitante, é dos lugares insuspeitados e vulneráveis que surge a derrota do mal, sempre seguro de si porque possui armas e dinheiro para fazer o inferno aqui na Terra.

TOURO: As pessoas são agradáveis e sedutoras, mas não colocam a mão no bolso, só fazem é sorrir e serem simpáticas. Agora é o momento de ir além da empatia, e colocar a mão no bolso para que as ideias se realizem. É por aí.