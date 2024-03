OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (18/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua cresce em Câncer.

Publicado em 18 de março de 2024 às 05:00

De vez em quando bate aquela saudade de "todo tempo passado foi melhor", mas investigando bem essa saudade dá para concluir que é pura fantasia, porque nada indica que o passado tenha sido melhor do que o presente, talvez, na melhor das hipótese, o passado de nossa civilização tenha sido melhor em disfarçar tudo que, hoje em dia, é esfregado na nossa cara a todo momento, as abomináveis contradições do sistema.

Ao que tudo indica, a família continua sendo a célula da civilização, porque, o que essa entidade abstrata que chamamos de "mundo" seria senão o somatório de todas as disfuncionalidades que são cozidas a fogo lento e torturante no seio das famílias, das "boas" famílias?

Por pior que pareça o estado atual do mundo, ainda assim é saudável que vejamos tudo com clareza, apesar de a clareza nos violentar com feiura.

ÁRIES: O pressentimento de estar perto de algo importante não é uma fantasia, mas ainda não é possível decifrar nem saber do que se trata. Enquanto isso, é bom você se orientar por esse pressentimento, para entender.

TOURO: Considere a possibilidade de você renunciar temporariamente aos seus desejos para seguir a corrente da maioria, porque, por enquanto, você vai encontrar força por essa via, em vez de teimar em seu caminho individual.

GÊMEOS: Sua alma é constantemente tentada, pela maneira de pensar, a mudar de rota e fazer qualquer tipo de inovação, só para sentir que há algo diferente acontecendo. Agora é conveniente se ater aos planos originais.

CÂNCER: Há muito caminho para percorrer, há muita vida para ser vivida, procure ampliar seu entendimento a respeito de tudo, mas principalmente amplie o ponto de vista sobre os assuntos que mais apertam seu coração. Aí sim!

LEÃO: Um pouco mais de discrição do que o habitual vai fazer bem a você neste momento, porque, senão, você verá que não há energia suficiente para se expor na mesma medida e intensidade de todos os dias. Por trás do personagem.

VIRGEM: Procure ter mais paciência que a habitual com as pessoas desta parte do caminho, porque ainda que elas façam coisas que tocam em nervos de sua alma, mesmo assim você precisa delas e não há o que fazer a esse respeito.

LIBRA: Pode ser que você ainda não consiga ver de onde sairão os recursos necessários para a empreitada que tem em mente, mas é justamente agora que você pode depositar um voto de confiança na vida, seguindo em frente e nada mais.

ESCORPIÃO: Você não precisa suar de sol a sol para garantir suas pretensões, mas tampouco se acomodar numa preguiça fantasiosa, na qual sua alma tenta se convencer de que, com a força do pensamento, tudo será resolvido.

SAGITÁRIO: De vez em quando há golpes de sorte que encurtam o caminho e poupam você de inúmeros esforços, porém, não é esse o caso da atualidade, em que há coisas importantes em andamento, e que só darão certo por suas iniciativas.

CAPRICÓRNIO: É bom ir conversando e pondo sobre a mesa os temas que é necessário esclarecer, porque a hora é apropriada e também porque, temporariamente, suas demandas serão ouvidas com atenção, em vez de criticadas.

AQUÁRIO: Você vai precisar de ferramentas e instrumentos especializados para dar conta do que seja sua responsabilidade. Não se trata de adquirir nada novo, mas de utilizar melhor as ferramentas que se encontram em seu poder.