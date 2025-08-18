OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (18/8); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua Vazia das 8h52 até 16h06 Hbr

Oscar Quiroga

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 05:00

À medida que nossa humanidade vai entendendo certos aspectos do funcionamento da vida e, portanto, de si mesma também, vai também se acomodando nesses conceitos, e na proporção em que se acomoda ela imagina, do alto de sua vaidade, que agora entende tudo, e vai perdendo assim sua capacidade de se surpreender com a perspectiva de ampliar seu conhecimento, movimento para o qual teria de se desacomodar na caixinha dos conceitos adquiridos anteriormente.

É assim mesmo que as boas coisas da vida vão se transformando em ruins, não porque sejam ruins em si mesmas, mas porque se convertem na tentação de nossa humanidade renunciar ao ofício criativo que desempenha na natureza para se transformar numa massa acomodada e mal-humorada que critica e ofende qualquer coisa que a faça pensar e questionar.

ÁRIES: As coisas andam em ritmo acelerado e entusiasta, e isso é muito bom, porque apesar de que perrengues antigos continuam pesando no dia a dia, pelo menos a alma enxerga perspectivas amplas e promissoras. Isso é bom.

TOURO: É possível concluir alguns assuntos e isso há de ser sua prioridade, para, inclusive, não precisar carregar tantos fardos para o futuro, que traz novidades. Abra os braços ao futuro e se livre do passado.

GÊMEOS: Algumas pessoas necessárias são difíceis de convencer a se unirem aos seus planos, mas é por isso mesmo que você está presente, porque sua alma tem o dom da palavra, convencendo quem é mais resistente. Em frente com isso.

CÂNCER: Muitas coisas interessantes estão sobre a mesa para você dar andamento e isso lhe brinda com certo prestígio. Por trás dos bastidores, sua alma precisa ser discreta a respeito dos verdadeiros planos que tem em mente.

LEÃO: Raramente nos sentimos preparados para o que precisamos fazer, porque o destino bate à nossa porta. Todos os atos heroicos são desempenhados pelos personagens mais improváveis de todas as histórias. Em frente.

VIRGEM: Esses planos todos que você fica fazendo no silêncio de sua alma podem ou não chegar à conclusão, no momento não é possível saber qual é o rumo que as coisas vão tomar. Porém, fazer esses planos é pertinente. Em frente.

LIBRA: O panorama se amplia e isso traz conforto e esperança, condições que pareciam enterradas para sempre. A alma é como a ave Fênix, renasce sempre das cinzas daquilo que parecia ter sido seu fim definitivo. Tudo continua.

ESCORPIÃO: Seria ideal que as pessoas seguissem você e respeitassem sua liderança, mas do jeito que anda o mundo, de ponta-cabeça, em vez disso você colhe motins e contrariedades. Não importa, só importa realizar os planos.

SAGITÁRIO: Se todo entusiasmo resultasse em algo materialmente positivo, a essa altura do campeonato você teria amassado fortuna incalculável. Porém, não é sempre que a alma sabe fazer o trabalho alquímico da realização.

CAPRICÓRNIO: Por mais complicadas que tenham se tornado as coisas, ainda assim você saberá conduzir tudo a um objetivo que seja agradável para o maior número possível das pessoas envolvidas. Mantenha a serenidade, em frente.

AQUÁRIO: Sua contribuição para a construção dos relacionamentos não há de ser tida como insignificante, porque mesmo que pareça que você não toma iniciativas nem nada parecido, sua presença executa movimentos importantes.