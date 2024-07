OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (22/7); veja previsões para seu signo

Enquanto isso, estamos aqui para cuidar uns dos outros, em vez de nos tratarmos como estorvos inúteis que precisam ser postos de lado o mais rapidamente possível. Estamos aqui também para entender que nossas diferenças não são irreconciliáveis, porque ninguém está com a razão total do seu lado, todos entendemos a vida dentro do alcance limitado de nosso intelecto. E também estamos aqui para elevar nossa humanidade a um patamar de dignidade que, hoje, parece inalcançável.