Horóscopo de segunda (2/3); veja previsões para seu signo

Data estelar: Marte ingressa em Peixes.

  • Foto do(a) author(a) Oscar Quiroga

  • Oscar Quiroga

Publicado em 2 de março de 2026 às 05:00

Enquanto as coisas pioram e o mundo vai se degradando na mão do crime, nos agarramos à esperança de que as coisas vão melhorar, de que dias melhores virão, com certeza, porque a esperança é irmã da fé, a virtude sagrada que nos permite pressentir o alvorecer quando ainda está escuro.

Há uma hora, porém, em que a esperança se confunde com a ilusão, e essa, bem sabemos, não anuncia nada além de decepção, porque confunde nosso entendimento e nos faz esperar por algo que nunca virá.

A única e verdadeira maneira de evitar a confusão entre esperança e ilusão é nos tornarmos agentes da esperança, fazendo na prática tudo o necessário para que aconteça, porque se ficarmos passivos aguardando pelo momento que as coisas melhorem por si sós, é certeza que não nos orientamos pela esperança, mas pela ilusão.

ÁRIES: Em pouco tempo, mas não de imediato, você encontrará o cenário perfeito para colocar sobre a mesa suas demandas. Por enquanto é melhor continuar amadurecendo as ideias e assumindo um personagem que as mascare.

TOURO: Às vezes é preciso fazer algumas intervenções mais firmes para colocar as pessoas em seus devidos lugares, sem nenhuma arrogância, mas com a alma motivada pela necessidade de que tudo entre no trilho novamente.

GÊMEOS: Faça tudo que estiver ao seu alcance e um pouco mais ainda, porque nesta parte do caminho você verá que, ao atuar de forma prática, as coisas andam melhor. Você precisa evitar a inércia neste momento, só isso.

CÂNCER: Discordar é um direito inalienável, mas argumentar a discordância é uma escolha, tendo em vista que, ao fazer isso, haverá conflitos que, muito provavelmente, não terão solução imediata. As discordâncias são necessárias.

LEÃO: Um pouco mais de atrevimento que o habitual será necessário nesta parte do caminho, porque se você não fizer algo fora da caixa, fora do esperado, as coisas irão degringolando por falta de intervenção. Não queremos isso.

VIRGEM: Os ataques que você sofre não hão de ser levados muito a sério, porque ainda que sejam cheios de emoções difíceis de administrar, vão passar e não deixarão rastros se você não cair na tentação de revidar o tempo todo.

LIBRA: As questões pequenas ganham importância nesta parte do caminho, e vale a pena prestar mais atenção a elas, porque de pequeno em pequeno assunto você acabará chegando aos grandes assuntos que realmente lhe interessam.

ESCORPIÃO: Você não precisa entrar de sola na vida de ninguém, nem muito menos atropelar os acontecimentos para garantir sua satisfação. Seja firme, mas ao mesmo tempo atue com delicadeza e cordialidade. Assim será eficiente.

SAGITÁRIO: Há assuntos que sua alma não tem mais paciência para tratar e que, coincidentemente, agora se apresentam novamente. É importante os tratar com firmeza, mas também com uma boa dose de diplomacia, garantindo resultados.

CAPRICÓRNIO: As conversas que precisam acontecer evocam sentimentos que foram engolidos em outras épocas e, por isso, o que era para ser algo libertador acaba se tornando numa fábrica de resmungos e acusações. Melhor não.

AQUÁRIO: Agora consolide sua posição, não é mais necessário você continuar avançando nem gastando tempo com atitudes que demonstrem ao mundo e às pessoas que você é forte. Agora se acomode e aja em nome do conforto.

PEIXES: Apesar de você depender de que as coisas se acertem como que com um passe de mágica, e isso parecer uma ilusão, há certa sabedoria em sua espera, só que a mágica da vida terá de acontecer através de suas próprias mãos.

