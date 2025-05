OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (26/5); veja previsões para seu signo

Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono.

Oscar Quiroga

Publicado em 27 de maio de 2025 às 05:00

Conhecerás a verdade e a verdade te libertará, mas para te libertar, a verdade terá de destruir todos teus convencimentos estreitos, todos os dogmas aos quais tua consciência se agarra para se sentir segura. >

A verdade, de início, deixará tua alma insegura, mas se aguentares esse tranco inicial e seguires em frente, se abrirá diante de tua percepção um cenário amplo, um conjunto de experiências e procedimentos que alinhava o infinito e o infinitesimal numa dança eterna.>

Nesse cenário maior encontrarás teu significado relativo e isso te tranquilizará, porque saberás que tua alma não está só, nunca, e que na medida em que agires com boa vontade, com sentimentos autênticos e na compreensão da amplitude da Vida, então conhecerás a alegria que só a Verdade maior pode oferecer.>

ÁRIES: Aproveite a confusão provocada por tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, para observar melhor a reação das pessoas aos seus movimentos, porque assim você as conhecerá melhor e obterá algumas certezas.>

TOURO: Parece estar tudo certo, mas por que será então que a alma continua cheia de dúvidas e dilemas? Serão premonições que precisam ser levadas a sério? Ou serão apenas resquícios dos medos e ansiedades de sempre? O tempo dirá.>

GÊMEOS: A bola está com você e a partir de agora tudo depende das jogadas que você elaborar, ciente de que, mesmo estando grande parte das responsabilidades sobre suas costas, há inúmeros assuntos que requerem colaboração.>

CÂNCER: São tantas emoções acontecendo ao mesmo tempo que sua alma tem dificuldade de descrever o que sente, inclusive não sabendo interpretar se é algo positivo ou se deve precaver-se contra as adversidades que vêm por aí.>

LEÃO: As articulações sociais e políticas, com perdão da palavra, que você executar, serão mais importantes, neste momento, do que todo o resto que você anda desenvolvendo, para ver suas pretensões cumpridas. Sociabilidade.>

VIRGEM: Tem uma medida de progresso que acontece porque a vida tem seus motivos e planos e nós vamos junto com ela. Há outra medida do mesmo progresso que só acontece porque você toma as iniciativas pertinentes. É agora.>

LIBRA: No mundo das ideias, tudo é possível, tudo é viável, porém, o princípio da realidade não é flexível, só cabem nele as ideias que sejam praticáveis, nada além, nada aquém. É importante passar pelo teste da realidade.>

ESCORPIÃO: A desconfiança é uma faca de dois gumes, porque por um lado sua alma se convence de que ela fará você se livrar de perigos que espreitam, mas pelo outro lado, a desconfiança fala muito do que você é capaz de fazer.>

SAGITÁRIO: Contribua com o que estiver ao seu alcance para que as pessoas que servem a você de referência neste momento da vida tenham o melhor possível, e possam progredir, mesmo que em certo momento isso lhe provoque inveja.>

CAPRICÓRNIO: Dar o pontapé inicial é o assunto mais importante desta parte do caminho, porque há uma convergência de fatores que propicia um bom andamento, desde que, é claro, você se atreva a dar o pontapé inicial. Aí sim!>

AQUÁRIO: Não importa com quantos medos se faça seu dia a dia, o que importa é o momento em que, com a alma munida de atrevimento, você manda os medos calarem a boca e, enquanto isso, você segue em frente com suas pretensões.>