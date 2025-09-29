OSCAR QUIROGA

Horóscopo de segunda (29/9); veja previsões para seu signo

Data estelar: Lua quarto crescente em Capricórnio.

Oscar Quiroga

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 05:00

É impossível ser feliz servindo ao medo, porque ele é tirano, pretende que tua alma se apequene e nunca se atreva a transcender, e enquanto tu não te afirmes na vontade de ser mais e melhor do que isso, tudo que faças em nome de teu regozijo e serenidade será temporário, e tu bem o sabes, porque o medo te avisa: desfruta aqui e agora do que experimentas porque amanhã terá desaparecido.

Se queres te acomodar a essa realidade mequetrefe encontrarás o apoio da maioria que vacila no caminho do espírito, e prefere se relacionar com o Divino transcendente o temendo em vez de o amar

Se queres transcender a escravidão do medo te juntarás a longa lista de seres espirituais que acenam, do outro lado, afirmando que o caminho é difícil, porém, totalmente transitável.

ÁRIES: O que as pessoas fazem com aquilo que você valoriza não está sob seu controle, mas de todo modo afeta sua alma de uma forma muito íntima e profunda, gerando reações que essas pessoas não conseguirão entender direito.

TOURO: Nenhuma tecnologia vai fazer por você o que somente sua vontade de realizar fará. Os instrumentos estão aí para ajudar você nos seus movimentos e intervenções, mas são passivos, você precisa os utilizar à vontade.

GÊMEOS: Você pode não querer pensar nas consequências nem no custo de se envolver em certas experiências, mas é garantido que a conta vai chegar, de uma forma ou de outra. Nesta parte do caminho é essencial pensar nisso.

CÂNCER: Quando a moral é rígida demais, todo mundo perde com isso, não por se tratar de relaxar os princípios, mas porque a severidade não faz bem a ninguém, nem mesmo à pessoa que levanta o dedo para dar sermão. Não é por aí.

LEÃO: As distrações proliferam, se fala muita coisa, mas pouco é feito. Isso frustra sua alma, mas nesta parte do caminho não há tempo para se dedicar à frustração, ainda é preciso manter a lucidez para dar conta do recado.

VIRGEM: As negociações estão em andamento e requerem seu envolvimento, portanto, deixe de lado quaisquer outros assuntos que estiverem em andamento e se foque nelas, porque o resultado tende a ser muito auspicioso.

LIBRA: Você não precisa decidir nada, o que você precisa é continuar colocando em prática suas vontades, mesmo que essas sejam contraditórias entre si. Nada nem ninguém deve obrigar sua alma a ser coerente. Contradição.

ESCORPIÃO: Essas coisas que você diria agora, com a alma tomada de boa vontade e bom coração, seria melhor amadurecer mais, não porque sejam erradas, mas porque são certas demais precisam ser ouvidas com atenção e respeito.

SAGITÁRIO: Mesmo que o valor que as pessoas deem a certas experiências não seja condizente com o que você aprecia, nesta parte do caminho é melhor ser condescendente e não as criticar. Deixe a alegria alheia florescer.

CAPRICÓRNIO: Se você fizer do jeito que as pessoas opinam, dará certo, porém, se você fizer do seu jeito, mesmo que as pessoas achem que não é por aí, dará mais certo ainda. Só restará administrar os conflitos e críticas.

AQUÁRIO: Sua urgência de viver novas aventuras é legítima, mas é preciso cuidado para não se precipitar na direção do que pareça ser novas aventuras, quando na verdade seriam apenas encrencas, sem nenhuma graça posterior.