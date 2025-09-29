COLUNA BRUNO WENDEL

Bahia: a moda e o risco de morte, o irmão do traficante e o líder de núcleo criminoso

Bruno Wendel

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 05:00

Na Pituba, o BDM adota Adidas

As três listas que são símbolo da mundialmente Adidas têm outro significado em Salvador – e podem ser mortais. Na Pituba, os icônicos riscos são associados ao Bonde de Maluco (BDM). Um comerciante, que usava uma camisa da marca, conta que na Rua Pará foi advertido por um homem há uma semana.

“Ele disse: ‘aí é ‘três’ e aqui nós somos ‘dois’. Cuidado’. Troquei e voltei a trabalhar. Me senti ameaçado”, conta a fonte. O sinal “dois” é usado pelo Comando Vermelho (CV), que tem o reduto no Nordeste de Amaralina, cujo acesso é também pela Rua Pará.

Vereador preso é irmão de traficante

Acusado de “lavar” mais de R$ 4 bilhões para o crime organizado, o vereador da cidade de Santo Estevão, Ailton Leal (PT), preso no último dia 14, atuaria para o Bonde do Maluco (BDM).

Segundo a delegada Vitória Brito do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), o parlamentar fazia parte de um esquema que, por meio de “laranjas”, transferências bancárias e empresas fantasmas, transformavam o dinheiro ilícito em lícito para a compra de casas e fazendas, assim mantendo o luxo.

A delegada informou ainda que, o político é irmão de Sidnei Leal Araújo, o ‘Piá’, ex-integrante do BDM, morto em confronto com a polícia em 2017. Inclusive, o posto de combustível administrado por Ailton e usado na “lavagem” herdou de ‘Piá’, logo após a morte dele na cidade de Jequié. O traficante era também conhecido como 'Barão do Pó', assaltante de banco e homicida.

Além de 'Piá', morreram em confronto Edvan Alves da Silva, o 'Didiu', e Fabrício Félix Silva Ferreira.

Parlamentar liderava núcleo

O esquema que envolve Ailton é composto por três núcleos. Segundo a polícia, ele liderava um deles, o operacional, que funcionava em Santo Estevão, onde havia pessoas responsáveis por recolher o dinheiro e depois depositar em contas bancárias.

Além disso, a polícia encontrou indícios de sonegação fiscal, investigados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz).

A organização é composta também pelos núcleos jurídicos e do fornecimento de armas e drogas.